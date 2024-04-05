Из плюса — в минус: Резкое похолодание идет в Новосибирск

Так, согласно сервису «Гисметео», пик тепла на ближайшую декаду придется на пятницу и субботу, 5 и 6 апреля. Днем термометры будут показывать до +14 градусов, в ночные часы — до +5 градусов. Но уже в воскресенье, 7 апреля, в дневные часы будет не выше +8 градусов, ночью — около 0 градусов. Ветер усилится до 11 м/с. В последующие дни температура воздуха будет только снижаться. К следующим выходным, 13 и 14 апреля, показатели термометров уйдут в устойчивый минус.