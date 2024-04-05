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Published Сегодня, 03:30

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Updated Сегодня, 03:32

Резкое похолодание идет в Новосибирск из других регионов

Из плюса — в минус: Резкое похолодание идет в Новосибирск

5 апреля 2024, 03:30
Фото: 1MI

Резкое похолодание идет в Новосибирск из других регионов

Пик тепла на ближайшую декаду придется на пятницу и субботу, 5 и 6 апреля. Днем термометры будут показывать до +14 градусов. Но затем постепенно зима начнет возвращать свои права, к следующим выходным новосибирцам снова придется достать шубы и пуховики.

В Новосибирскую область идет резкое похолодание. Это следует из прогнозов, которые опубликованы в сервисах погоды.

Так, согласно сервису «Гисметео», пик тепла на ближайшую декаду придется на пятницу и субботу, 5 и 6 апреля. Днем термометры будут показывать до +14 градусов, в ночные часы — до +5 градусов. Но уже в воскресенье, 7 апреля, в дневные часы будет не выше +8 градусов, ночью — около 0 градусов. Ветер усилится до 11 м/с. В последующие дни температура воздуха будет только снижаться. К следующим выходным, 13 и 14 апреля, показатели термометров уйдут в устойчивый минус.

Фото: gismeteo.ru

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сейчас на территории региона действует штормовое предупреждение, касаемо паводка. До 8 апреля прогнозируют вскрытие реки Карасук в районе села Черновка. Возможно образование заторов льда, в дальнейшем уровень воды продолжит подниматься, ожидают подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

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#Общество#Новосибирск#Погода#Похолодание#Прогноз погоды#Алёна Рогонова
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