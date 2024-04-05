Как приготовить вкусный омлет — секретные рецепты

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Приготовить на завтрак омлет — проще простого. Но вот один и тот же вкус надоедает. Приходится искать новые рецепты. Мы нашли три самых интересных. Важно следовать инструкции.
Нам потребуются:
Шаг №1. Вы собрали все необходимые продукты. Теперь помойте их и кругло порежьте. Потрите сыр.
Шаг №2. Взбейте яйца в миске, посолите и поперчите. Добавьте туда сыр и молоко. Тщательно перемешайте.
Шаг №3. Разогрейте сковороду, не забудьте добавить растительное масло. Выкладываем туда помидоры, обжариваем с двух сторон на слабом огне по минуте.
Шаг №4. Заливаем в сковороду яичную смесь, накрываем крышкой.
Шаг №5. Готовьте омлет 3-4 минуты на слабом огне.
Шаг №6. Сырный омлет готов. Не забудьте посыпать его свежей зеленью.
Приготовленный в духовке омлет более полезный, чем пожаренный на сковородке. Чтобы он вышел пышным, важно четко следовать инструкции. Раскроем вам несколько секретов.
Нам потребуются:
Первый секрет — соотношение молока и яиц, практически одинаковое.
Второй секрет — размешиваем венчиком.
Третий секрет — форма должна быть достаточно высокой, чтобы содержимое заполнило ее около двух третей.
Шаг №1. Смешиваем яйца, соль и молоко.
Шаг №2. Выливаем смесь в форму, смазанную маслом, и запекаем в течение 30-40 минут при температуре 180-190 градусов.
Шаг №3. Омлет после выпечки немного усаживается, но это не мешает ему быть высоким, пористым и вкусным.
Нам потребуются:
Шаг №1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления омлета с сыром.
Шаг №2. Разбейте куриные яйца в тарелку, взбейте венчиком.
Шаг №3. Теркой натрите сыр. Добавьте в яйца сыр и молоко. Перемешайте.
Шаг №4. Разогрейте сковороду. Растопите сливочное масло.
Шаг №5. Вымойте и мелко нарежьте зеленый лук.
Шаг №6. Вылейте смесь на разогретую сковороду с растопленным сливочным маслом. Готовьте омлет с сыром на маленьком огне под крышкой 7-10 минут, пока верх станет плотным.
Шаг №7. Добавьте измельченный зеленый лук. Переложите готовый омлет на тарелку. Подавайте блюдо со свежими помидорами.