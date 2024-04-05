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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Как сделать простой омлет вкусным

Как приготовить вкусный омлет — секретные рецепты

5 апреля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Как сделать простой омлет вкусным

Новосибирцам раскрыли секрет вкусного омлета

Какой завтрак без омлета. Однако даже с ним можно поэкспериментировать. Atas.info нашел уникальные рецепты классического блюда.

Приготовить на завтрак омлет — проще простого. Но вот один и тот же вкус надоедает. Приходится искать новые рецепты. Мы нашли три самых интересных. Важно следовать инструкции.

 

Весенний омлет

Нам потребуются:

  • Помидоры — 1-2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Твердый сыр — 50 г.
  • Молоко — 3-4 столовые ложки.
  • Растительное масло (сливочное) — 2-3 столовые ложки.
  • Соль, перец, зелень — по вкусу.

Шаг №1. Вы собрали все необходимые продукты. Теперь помойте их и кругло порежьте. Потрите сыр.

Шаг №2. Взбейте яйца в миске, посолите и поперчите. Добавьте туда сыр и молоко. Тщательно перемешайте.

Шаг №3. Разогрейте сковороду, не забудьте добавить растительное масло. Выкладываем туда помидоры, обжариваем с двух сторон на слабом огне по минуте.

Шаг №4. Заливаем в сковороду яичную смесь, накрываем крышкой.

Шаг №5. Готовьте омлет 3-4 минуты на слабом огне.

Шаг №6. Сырный омлет готов. Не забудьте посыпать его свежей зеленью.

Что приготовить вкусное из яицЧто приготовить вкусное из яиц
Что приготовить вкусное из яиц
Фото: 1MI

Вкус детства

Приготовленный в духовке омлет более полезный, чем пожаренный на сковородке. Чтобы он вышел пышным, важно четко следовать инструкции. Раскроем вам несколько секретов.

Нам потребуются:

  • Яйца — 6 штук.
  • Молоко — 300 мл.
  • Соль — по вкусу.
  • Сливочное масло — 20 грамм.

Первый секрет — соотношение молока и яиц, практически одинаковое.

Второй секрет — размешиваем венчиком.

Третий секрет — форма должна быть достаточно высокой, чтобы содержимое заполнило ее около двух третей.

 

Шаг №1. Смешиваем яйца, соль и молоко.

Шаг №2. Выливаем смесь в форму, смазанную маслом, и запекаем в течение 30-40 минут при температуре 180-190 градусов.

Шаг №3. Омлет после выпечки немного усаживается, но это не мешает ему быть высоким, пористым и вкусным.

Как приготовить омлетКак приготовить омлет
Как приготовить омлет
Фото: 1MI

Омлет по-болгарски

Нам потребуются:

  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Сыр-брынза — 100 г.
  • Молоко — 30 мл.
  • Сливочное масло для жарки — 2 столовые ложки.
  • Зеленый лук — по вкусу.

Шаг №1. Подготовьте необходимые продукты для приготовления омлета с сыром.

Шаг №2. Разбейте куриные яйца в тарелку, взбейте венчиком.

Шаг №3. Теркой натрите сыр. Добавьте в яйца сыр и молоко. Перемешайте.

Шаг №4. Разогрейте сковороду. Растопите сливочное масло.

Шаг №5. Вымойте и мелко нарежьте зеленый лук.

Шаг №6. Вылейте смесь на разогретую сковороду с растопленным сливочным маслом. Готовьте омлет с сыром на маленьком огне под крышкой 7-10 минут, пока верх станет плотным.

Шаг №7. Добавьте измельченный зеленый лук. Переложите готовый омлет на тарелку. Подавайте блюдо со свежими помидорами.

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#Общество#Продукты#Молоко#Еда#Эмилия Губарева#Яйца#Завтрак#Все материалы авторов
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