Кого затопит паводок-2024: МЧС дало прогноз по Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Кочковский и часть Краснозерского района — самые проблемные места в весенний паводок в этом году. Там вероятен выход из берегов малых рек, возможно затопление приусадебных участков и жилых домов. На востоке возможны проблемы на реке Бакса в районе села Пихтовка, в меньшей степени существуют опасения затопления села Кыштовка на севере области, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов в пресс-центре агентства ТАСС. Не исключены проблемы и для жителей областного центра.
«Есть вероятность того, что вторая волна паводка будет более интенсивной. Наихудшая ситуация, которая может сложиться — наложение первой и второй волны. В этом случае под угрозу попадают садовые общества в Первомайском и Советском районах, в Колыванском районе. Это то, что мы проходили в 2015 году», — заявил Виктор Орлов.
Насколько велика возможность такого развития события, станет понятно ближе в середине мая.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за половодья затоплена трасса, соединяющая Новосибирск и Павлодар. На ней введены ограничения движения автотранспорта.