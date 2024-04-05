Кого затопит паводок-2024: МЧС дало прогноз по Новосибирской области

Кочковский и часть Краснозерского района — самые проблемные места в весенний паводок в этом году. Там вероятен выход из берегов малых рек, возможно затопление приусадебных участков и жилых домов. На востоке возможны проблемы на реке Бакса в районе села Пихтовка, в меньшей степени существуют опасения затопления села Кыштовка на севере области, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов в пресс-центре агентства ТАСС. Не исключены проблемы и для жителей областного центра.