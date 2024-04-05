Крупный штраф для главы Центрального округа запросила новосибирская прокуратура

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
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Updated Сегодня, 02:09
Суд рассмотрел дело Сергея Канунникова, обвиняемого в том, что он должным образом не исполнил свои обязанности по отношению к памятнику, увековечивающему память о событиях ВОВ. В результате халатности, памятник демонтировали.
Глава округа свою вину отрицает. Прокурор потребовал назначить ему штраф, равный заработной плате за 12 месяцев. Сумма составляет 2,5 млн рублей. Адвокат же не согласен с обвинением: он не видит в действиях руководителя округа каких-либо признаков преступления.
Решение по делу примут 8 апреля в Железнодорожном районном суде.
Напомним, ранее новосибирская активистка составила реестр памятников «Сибсельмаша». Она отправила в администрацию Ленинского района заявку с просьбой взять эти объекты на соответствующий учет.