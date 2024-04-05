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Главу администрации могут наказать

Крупный штраф для главы Центрального округа запросила новосибирская прокуратура

5 апреля 2024, 02:07
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Главу администрации могут наказать
Прокуратура требует назначить штраф главе администрации Центрального округа города Сергею Канунникову за халатность по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Суд рассмотрел дело Сергея Канунникова, обвиняемого в том, что он должным образом не исполнил свои обязанности по отношению к памятнику, увековечивающему память о событиях ВОВ. В результате халатности, памятник демонтировали.

Глава округа свою вину отрицает. Прокурор потребовал назначить ему штраф, равный заработной плате за 12 месяцев. Сумма составляет 2,5 млн рублей. Адвокат же не согласен с обвинением: он не видит в действиях руководителя округа каких-либо признаков преступления.

Решение по делу примут 8 апреля в Железнодорожном районном суде.

Напомним, ранее новосибирская активистка составила реестр памятников «Сибсельмаша». Она отправила в администрацию Ленинского района заявку с просьбой взять эти объекты на соответствующий учет.

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#Новосибирск#Уголовное дело#Прокуратура#Памятник#Штраф#Эмилия Губарева#Наказание#Великая Отечественная война
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