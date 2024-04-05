Квартира и пять пять балконов сгорели в Новосибирске при пожаре

В ночь с 4 на 5 апреля случился пожар в девятиэтажном доме на улице Экваторная, которая расположена в Советском районе. Горела квартира на 4-м этаже. Огнеборцы спасли из огня двух человек: им оказали первую помощь и госпитализировали в больницу.