Квартира и пять пять балконов сгорели в Новосибирске при пожаре

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Published Сегодня, 01:38
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В ночь с 4 на 5 апреля случился пожар в девятиэтажном доме на улице Экваторная, которая расположена в Советском районе. Горела квартира на 4-м этаже. Огнеборцы спасли из огня двух человек: им оказали первую помощь и госпитализировали в больницу.
Из соседних квартир были эвакуированы еще пять человек, включая двух детей. Четыре человека сами выбежали из здания.
Известно, что площадь пожара составляла 21 квадратный метр. Повреждения получила сама квартира, балкон и четыре балкона соседних квартир. С огнем боролись 19 МЧС-ников. Причина возникновения пожара в настоящее время устанавливается.
Напомним, ранее пожар лишил крова семью с детьми. Огонь охватил частный дом рано утром. Жильцам пришлось выпрыгивать через окна в пижамах.