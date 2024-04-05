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Люди были спасены

Квартира и пять пять балконов сгорели в Новосибирске при пожаре

5 апреля 2024, 01:38
Фото: ГУ МЧС по НСО
Люди были спасены
В Новосибирске ночью вспыхнула квартира. По неизвестным причинам огонь охватил всю жилплощадь и повредил несколько балконов.

В ночь с 4 на 5 апреля случился пожар в девятиэтажном доме на улице Экваторная, которая расположена в Советском районе. Горела квартира на 4-м этаже. Огнеборцы спасли из огня двух человек: им оказали первую помощь и госпитализировали в больницу.

Из соседних квартир были эвакуированы еще пять человек, включая двух детей. Четыре человека сами выбежали из здания.

Известно, что площадь пожара составляла 21 квадратный метр. Повреждения получила сама квартира, балкон и четыре балкона соседних квартир. С огнем боролись 19 МЧС-ников. Причина возникновения пожара в настоящее время устанавливается.

Напомним, ранее пожар лишил крова семью с детьми. Огонь охватил частный дом рано утром. Жильцам пришлось выпрыгивать через окна в пижамах.

«Выпрыгивали через окно»: в Новосибирске пожар лишил крова семью с детьми
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#Новосибирск#Пожар#Спасение#Пострадавшие#Ликвидация#Эмилия Губарева#Горение
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