Мигрантов массово выдворили из Новосибирской области — куда их отправили

4 и 5 апреля из Новосибирской области депортировали несколько десятков мигрантов через аэропорт Толмачево. Как сообщили Atas.info в ФССП по региону, нелегалов отправили в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. По словам ведущего специалиста-эксперта новосибирского ГУФССП Оксаны Чуб, граждане этих стран традиционно лидируют среди депортируемых.