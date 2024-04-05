Мигрантов массово выдворили из Новосибирской области — куда их отправили

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
4 и 5 апреля из Новосибирской области депортировали несколько десятков мигрантов через аэропорт Толмачево. Как сообщили Atas.info в ФССП по региону, нелегалов отправили в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. По словам ведущего специалиста-эксперта новосибирского ГУФССП Оксаны Чуб, граждане этих стран традиционно лидируют среди депортируемых.
Незаконно находящихся на территории региона граждан иностранных государств выявили сотрудники правоохранительных органов. На задержанных составили административные протоколы.
Ранее полиция выявила 18 сотрудников-иностранцев, нелегально работающих в заведениях общепита в Новосибирске. Шестерых из них депортируют из страны.