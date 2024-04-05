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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

Из Новосибирской области массово депортировали мигрантов

Мигрантов массово выдворили из Новосибирской области — куда их отправили

5 апреля 2024, 09:48
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Из Новосибирской области массово депортировали мигрантов

Нелегалов отправили в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Эти страны — лидеры по количеству пребывающих мигрантов в регион.

4 и 5 апреля из Новосибирской области депортировали несколько десятков мигрантов через аэропорт Толмачево. Как сообщили Atas.info в ФССП по региону, нелегалов отправили в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. По словам ведущего специалиста-эксперта новосибирского ГУФССП Оксаны Чуб, граждане этих стран традиционно лидируют среди депортируемых.

Незаконно находящихся на территории региона граждан иностранных государств выявили сотрудники правоохранительных органов. На задержанных составили административные протоколы.

Ранее полиция выявила 18 сотрудников-иностранцев, нелегально работающих в заведениях общепита в Новосибирске. Шестерых из них депортируют из страны.

В Новосибирске массовое задержание мигрантов, нелегально работавших в общепите
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