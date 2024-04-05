Новосибирские ДПСники начали массово штрафовать водителей за тонировку

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Зачастую любители тонировки предпочитают затемнять лобовое и передние стекла автомобиля при помощи специальных материалов. За это им грозит предупреждение и штраф от 500 рублей.
Сотрудники ДПС советовали водителям сразу же убрать тонировку. Далее автомобилисты либо старались демонтировать ее на месте, либо отказывались. За подобную безалаберность автомобиль поступал на штрафстоянку. Теперь нарушителям придется платить штраф, чтобы воспользоваться транспортным средством вновь.
На данный момент в ходе рейда оштрафовано 45 водителей. Мероприятия продолжаются.