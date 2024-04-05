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Новосибирские ДПСники открыли охоту на водителей

Новосибирские ДПСники начали массово штрафовать водителей за тонировку

5 апреля 2024, 07:56
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новосибирские ДПСники открыли охоту на водителей

В Новосибирске десятки водителей получили штраф за использование тонировки

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции по региону совместно с прокуратурой и Росгвардией провели профилактический рейд «Тонировка». Он предусматривает выявление водителей без затемненных стекол.

Зачастую любители тонировки предпочитают затемнять лобовое и передние стекла автомобиля при помощи специальных материалов. За это им грозит предупреждение и штраф от 500 рублей.

Сотрудники ДПС советовали водителям сразу же убрать тонировку. Далее автомобилисты либо старались демонтировать ее на месте, либо отказывались. За подобную безалаберность автомобиль поступал на штрафстоянку. Теперь нарушителям придется платить штраф, чтобы воспользоваться транспортным средством вновь.

На данный момент в ходе рейда оштрафовано 45 водителей. Мероприятия продолжаются.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Гибдд#Штрафы#Тонировка#ДПС#Рейд#Административный штраф#Александр Ляхов
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