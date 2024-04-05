atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:23

Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

Электросамокаты появляются на улицах Новосибирска

Первые электросамокаты появились на улицах в апреле 2024

5 апреля 2024, 02:23
Фото: atas.info

Электросамокаты появляются на улицах Новосибирска

На улицах Новосибирска начали появляться электросамокаты. Сезон начинается после таяния первого снега. Однако, сервис установил определенные запреты на проезд.

Сервис аренды электросамокатов Whoosh объявил о возобновлении работы в Новосибирске. Самокаты пользуются популярностью среди горожан. В этом году было принято решение увеличить их количество на 20% (до 4 300 единиц в этом году, а в прошлом было 3 500). Сейчас сервис пока только выставляет средства передвижения на улицы города.

Новосибирцам напомнили, что пользоваться электросамокатами при неблагоприятных условиях — запрещено. Они просто станут недоступными для аренды. Например, если утром появится гололедица, то сервис приостановит работу. Прокатиться на них можно будет только при благоприятной погоде.

Как показала статистика 2023 года, большинство поездок на самокатах были совершены от транспортных хабов до жилых районов, торговых и деловых центров. Средняя продолжительность одной поездки составила примерно 12 минут.

Зима пришла: в Новосибирске официально завершился сезон электросамокатов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске запретили проезд на электросамокатах около нового ЛДСТрехлетнего ребенка сбил подросток на электросамокате в Новосибирске — он в больницеВ Новосибирске девушка на электросамокате задавила 10-летнюю девочкуСбивший на электросамокате ребенка полицейский из Новосибирска может лишиться работы
#Транспорт#Новосибирск#Погода#Аренда#Электросамокаты#Поездки#Эмилия Губарева
Подпишитесь
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
Вчера, 09:56
Дело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Зоя Яровицына рассказала про спасение медведей и отравление на выпускном
Вчера, 12:06
Новосибирскую школу отправили на дистант из-за массовой острой кишечной инфекции
Вчера, 10:43
Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
Вчера, 04:14
В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным
Вчера, 06:10
"