Первые электросамокаты появились на улицах в апреле 2024

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Сервис аренды электросамокатов Whoosh объявил о возобновлении работы в Новосибирске. Самокаты пользуются популярностью среди горожан. В этом году было принято решение увеличить их количество на 20% (до 4 300 единиц в этом году, а в прошлом было 3 500). Сейчас сервис пока только выставляет средства передвижения на улицы города.
Новосибирцам напомнили, что пользоваться электросамокатами при неблагоприятных условиях — запрещено. Они просто станут недоступными для аренды. Например, если утром появится гололедица, то сервис приостановит работу. Прокатиться на них можно будет только при благоприятной погоде.
Как показала статистика 2023 года, большинство поездок на самокатах были совершены от транспортных хабов до жилых районов, торговых и деловых центров. Средняя продолжительность одной поездки составила примерно 12 минут.