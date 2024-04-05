Первые электросамокаты появились на улицах в апреле 2024

Сервис аренды электросамокатов Whoosh объявил о возобновлении работы в Новосибирске. Самокаты пользуются популярностью среди горожан. В этом году было принято решение увеличить их количество на 20% (до 4 300 единиц в этом году, а в прошлом было 3 500). Сейчас сервис пока только выставляет средства передвижения на улицы города.