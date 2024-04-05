Первый пошел: обвиняемый в срыве строительства детсада в Тогучине отправлен в СИЗО

По версии следствия, с 2020 по 2022 год ГКУ НСО «Управление капитального строительства» были заключены государственные контракты с подрядчиками Владимиром Дятловым и Натальей Фазлыевой. Общая сумма подписанных договоренностей превысила 50 миллионов рублей, детский сад должны были сдать в эксплуатацию в 2021 году. Однако малыши и их родители так и не увидели обещанного здания.