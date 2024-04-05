Первый пошел: обвиняемый в срыве строительства детсада в Тогучине отправлен в СИЗО

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Согласно решению суда, руководитель подрядной организации Владимир Дятлов пробудет под стражей два месяца. Он останется в СИЗО до 3 июня.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год ГКУ НСО «Управление капитального строительства» были заключены государственные контракты с подрядчиками Владимиром Дятловым и Натальей Фазлыевой. Общая сумма подписанных договоренностей превысила 50 миллионов рублей, детский сад должны были сдать в эксплуатацию в 2021 году. Однако малыши и их родители так и не увидели обещанного здания.
В ходе расследования выяснилось, что подрядчики могли изначально сговориться с начальником отдела объектов образования «УКС» Михаилом Полубатоновым о фактическом саботаже работ. Строительная площадка заполнялась грунтом лишь наполовину, однако благодаря фиктивным документам организации ожидали получить денежные средства за несделанный садик в полном объеме. Теперь это предстоит доказать суду.
Напомним, что в Новосибирске директора «Центра водных видов спорта» Дмитрий Оленников обвиняется в мошенничестве при аренде бассейна. Его оставили в СИЗО до лета.