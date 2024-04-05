Путин наградил заммэра Новосибирска за заслуги перед Отечеством

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил заместителя мэра города Новосибирска Валерия Шварцкоппа медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации 3 апреля.
Тем же указом звание Героя России присвоено космонавту из Новосибирска Анне Кикиной и Героя труда — ректору МГУ Виктору Садовничему.
Согласно информации, представленной на официальном сайте Новосибирска, Валерий Александрович Шварцкопп родился в 1961 году в Тогучинском районе.
Окончил НГПУ в 1987 году, получив специальность «история и педагогика». В разные периоды времени работал учителем, методистом и директором в нескольких школах. В 1998 году он приступил к работе начальником отдела образования администрации Калининского района, а в 2002 году перешел на службу в правительство Новосибирской области. С 2015 года он занимает должность заместителя мэра города.
Летом 2022 года возглавил специальный штаб по борьбе с крысами в Новосибирске.
В феврале 2022 года Валерий Шварцкопп участвовал в реорганизации соцучереждений. Закрыли 14, их преобразовали в три крупных центра.