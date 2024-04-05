Путин наградил заммэра Новосибирска за заслуги перед Отечеством

Окончил НГПУ в 1987 году, получив специальность «история и педагогика». В разные периоды времени работал учителем, методистом и директором в нескольких школах. В 1998 году он приступил к работе начальником отдела образования администрации Калининского района, а в 2002 году перешел на службу в правительство Новосибирской области. С 2015 года он занимает должность заместителя мэра города.