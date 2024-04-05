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Полиция якобы не реагирует на происходящее

Пьяные сторожа избили бойца СВО — мужчина вернулся с контузией

5 апреля 2024, 08:11
Фото: 1MI
Полиция якобы не реагирует на происходящее

Под Новосибирском избили контуженного бойца СВО

Жители Тогучинского района сообщили, что пьяные хулиганы якобы избили бойца СВО, вернувшегося домой в отпуск по состоянию здоровья. Мужчина вступился за продавщицу местного магазина и это разозлило подвыпивших гуляк.

Инцидент произошел 24 марта в деревне Репьево Тогучинского района. Четверо мужчин избили покупателя, заступившегося за продавщицу в местном кафе. При этом все они были пьяны и набросились на заступника с кулаками.

Первым о возмутительном инциденте сообщил общественник Владимир Кириллов. По его словам, хулиганы могут являться сторожами близлежащих СНТ, а продавщица не удовлетворила их просьбу. Мужчина во время инцидента сильно пострадал, но полиция якобы не реагирует на произошедшее.

«Приехали и по-быстрому опросили. Дали ему административный протокол — он подписал, не глядя. При этом полиция не предприняла ни одной проверки. Я намерен обратиться в прокуратуру, чтобы эта история не замалчивалась», — рассказал Владимир Кириллов Atas.Info.
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Информацию подтвердил и заместитель председателя комитета ветеранов вооруженных сил по Тогучинскому району Сергей Шестак. Пострадавший военнослужащий получил ранение в зоне СВО и приехал домой лечиться. Теперь ему придется восстанавливать здоровье дольше, чем планировалось. «Пройдет медкомиссию в части. И там уже решат, что делать дальше», — сообщил Сергей Шестак.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили частично.

«На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Участник инцидента опрошен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали Atas.Info в ведомстве.
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