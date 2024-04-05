Пьяные сторожа избили бойца СВО — мужчина вернулся с контузией

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Инцидент произошел 24 марта в деревне Репьево Тогучинского района. Четверо мужчин избили покупателя, заступившегося за продавщицу в местном кафе. При этом все они были пьяны и набросились на заступника с кулаками.
Первым о возмутительном инциденте сообщил общественник Владимир Кириллов. По его словам, хулиганы могут являться сторожами близлежащих СНТ, а продавщица не удовлетворила их просьбу. Мужчина во время инцидента сильно пострадал, но полиция якобы не реагирует на произошедшее.
«Приехали и по-быстрому опросили. Дали ему административный протокол — он подписал, не глядя. При этом полиция не предприняла ни одной проверки. Я намерен обратиться в прокуратуру, чтобы эта история не замалчивалась», — рассказал Владимир Кириллов Atas.Info.
Информацию подтвердил и заместитель председателя комитета ветеранов вооруженных сил по Тогучинскому району Сергей Шестак. Пострадавший военнослужащий получил ранение в зоне СВО и приехал домой лечиться. Теперь ему придется восстанавливать здоровье дольше, чем планировалось. «Пройдет медкомиссию в части. И там уже решат, что делать дальше», — сообщил Сергей Шестак.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили частично.
«На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Участник инцидента опрошен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали Atas.Info в ведомстве.