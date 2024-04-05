Пьяные сторожа избили бойца СВО — мужчина вернулся с контузией

Информацию подтвердил и заместитель председателя комитета ветеранов вооруженных сил по Тогучинскому району Сергей Шестак. Пострадавший военнослужащий получил ранение в зоне СВО и приехал домой лечиться. Теперь ему придется восстанавливать здоровье дольше, чем планировалось. «Пройдет медкомиссию в части. И там уже решат, что делать дальше», — сообщил Сергей Шестак.