Суд оставил без изменений приговор экс-преподавателю новосибирского меда за взятки

Следствие установило, что за 10 тысяч рублей Алевтина Шишканова повысила оценку студенту. Деньги он передал через посредника. Женщина решилась на такой шаг впервые. Ранее ни в чем подобном замечена она не была. Преподаватель ранее не привлекалась к ответственности и сожалеет о сделанном.