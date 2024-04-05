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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

Женщина ранее не была замечена в подобном, о своем поступке сожалеет

Суд оставил без изменений приговор экс-преподавателю новосибирского меда за взятки

5 апреля 2024, 06:02
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
Женщина ранее не была замечена в подобном, о своем поступке сожалеет
Алевтина Шишканова взяла 10 тысяч рублей у студента за хорошую оценку. За это суд назначил ей полгода исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты.

5 апреля суд оставил в силе приговор бывшему преподавателю НГМУ Алевтине Шишкановой за взятки от студента, как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента по Новосибирской области.

8 февраля 2024 года суд вынес старшему преподавателю фармацевтического факультета наказание — полгода исправительных работ и отчисление 10 процентов зарплаты в пользу государства на тот же срок.

Следствие установило, что за 10 тысяч рублей Алевтина Шишканова повысила оценку студенту. Деньги он передал через посредника. Женщина решилась на такой шаг впервые. Ранее ни в чем подобном замечена она не была. Преподаватель ранее не привлекалась к ответственности и сожалеет о сделанном.

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