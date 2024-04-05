Талые воды подступают к садовым обществам под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:53
Наиболее сложная паводковая ситуация в Новосибирской области сложилась в Кочковском районе из-за вскрытия реки Карасук. В районе села Черновка уровень воды достиг критического, затоплено несколько приусадебных участков, могут пострадать жилые дома, сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов в пресс-центре агентства ТАСС.
Сложная ситуация складывается и на реке Иня, есть угроза затопления садового товарищества «Рябинка» в Новосибирском районе. Сейчас спасатели обсуждают возможность подрыва льда, чтобы снизить уровень опасности.
Вода зашла на улицу поселка Верх-Тула в пригороде Новосибирска. Местные власти задействовали насосы для откачки.
«Этот год особый, у нас в ночное время в Новосибирской области ниже ноля температура воздуха не опускается. Что позволяет и ночью и днем активно тять снегу», — подчеркнул Виктор Орлов.
По словам главы чрезвычайного ведомства, в ближайшие сутки в Новосибирской области прогнозируется ухудшение ситуации.
Ранее мы рассказывали о том, какие районы Новосибирской области могут сильнее всего пострадать от паводка в ближайшее время.