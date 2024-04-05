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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:53

Половодье размывает сельские дороги

Талые воды подступают к садовым обществам под Новосибирском

5 апреля 2024, 06:49
Фото: ТУАД
Половодье размывает сельские дороги

В Новосибирской области названы районы с риском подтопления

Талые воды уже заходят на приусадебные участки садовых обществ под Новосибирском, топит улицы поселка Верх-Тула

Наиболее сложная паводковая ситуация в Новосибирской области сложилась в Кочковском районе из-за вскрытия реки Карасук. В районе села Черновка уровень воды достиг критического, затоплено несколько приусадебных участков, могут пострадать жилые дома, сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов в пресс-центре агентства ТАСС.

Сложная ситуация складывается и на реке Иня, есть угроза затопления садового товарищества «Рябинка» в Новосибирском районе. Сейчас спасатели обсуждают возможность подрыва льда, чтобы снизить уровень опасности.

Вода зашла на улицу поселка Верх-Тула в пригороде Новосибирска. Местные власти задействовали насосы для откачки.

«Этот год особый, у нас в ночное время в Новосибирской области ниже ноля температура воздуха не опускается. Что позволяет и ночью и днем активно тять снегу», — подчеркнул Виктор Орлов.

По словам главы чрезвычайного ведомства, в ближайшие сутки в Новосибирской области прогнозируется ухудшение ситуации.

Ранее мы рассказывали о том, какие районы Новосибирской области могут сильнее всего пострадать от паводка в ближайшее время.

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