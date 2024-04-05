«Температура выше нормы»: прогноз на май озвучили синоптики в Новосибирске

Метеорологическая весна пришла в Новосибирскую область на 9-13 дней раньше обычного. И тенденция к потеплению будет продолжена в мае, когда среднемесячная температура ожидается на несколько градусов выше привычных значений, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский в пресс-центре агентства ТАСС.