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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Средняя температура будет на 2-3 градуса выше нормы

«Температура выше нормы»: прогноз на май озвучили синоптики в Новосибирске

5 апреля 2024, 07:20
Фото: 1MI
Средняя температура будет на 2-3 градуса выше нормы

В Новосибирске синоптики рассказали о погоде на май-2024

Последний календарный месяц весны будет значительно теплее, чем в прошлом году, а вот количество осадков может сократиться

Метеорологическая весна пришла в Новосибирскую область на 9-13 дней раньше обычного. И тенденция к потеплению будет продолжена в мае, когда среднемесячная температура ожидается на несколько градусов выше привычных значений, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский в пресс-центре агентства ТАСС.

«Возможен дефицит осадков в центральной части Сибири — в Новосибирской области, в республике Алтай, север Кемеровской и юго-запад Томской областей», — подчеркнул Крутовский.

Между тем, в региональном управлении МЧС сообщили, что в ближайшие дни может ухудшится паводковая обстановка. Вода уже подступила к нескольким садовым обществам в районе Новосибирска, затоплены приусадебные участки в Кочковском районе.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Синоптики#Весна#Прогноз погоды#Май
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