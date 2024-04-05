«Температура выше нормы»: прогноз на май озвучили синоптики в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Метеорологическая весна пришла в Новосибирскую область на 9-13 дней раньше обычного. И тенденция к потеплению будет продолжена в мае, когда среднемесячная температура ожидается на несколько градусов выше привычных значений, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский в пресс-центре агентства ТАСС.
«Возможен дефицит осадков в центральной части Сибири — в Новосибирской области, в республике Алтай, север Кемеровской и юго-запад Томской областей», — подчеркнул Крутовский.
Между тем, в региональном управлении МЧС сообщили, что в ближайшие дни может ухудшится паводковая обстановка. Вода уже подступила к нескольким садовым обществам в районе Новосибирска, затоплены приусадебные участки в Кочковском районе.