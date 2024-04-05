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Благоустройство Первомайского сквера всё еще идет

В мэрии назвали новую дату завершения реконструкции Первомайского сквера

5 апреля 2024, 05:31
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Благоустройство Первомайского сквера всё еще идет

Реконструкцию Первомайского сквера в Новосибирске обещают закончить к осени-2024

Ремонт Первомайского сквера стартовал в мае 2023-го. Сначала обещали сдать объект в сентябре, потом в октябре. С приходом зимы работы перенесли на 2024 год.

Первомайский сквер пообещали сдать к осени 2024 года, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Таяние снега обнажило поехавшую плитку, теперь подрядчик будет дефекты устранять.

В июне займутся дорожками и тропинками, затем территорию озеленят, установят скульптуры.

Ремонт Первомайского сквера стартовал в мае-2023 и он порядком затянулся. Сначала обещали сдать объект в сентябре, потом в октябре. С приходом зимы работы перенесли на 2024 год. Чиновники признали, что сквер сдать в запланированные сроки не получится. Некоторые работы тормозят процесс.

Новую плитку размыло в Первомайском сквере Новосибирска
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#Общество#Новосибирск#Реконструкция#Первомайский сквер#Сквер#Алёна Рогонова
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