В мэрии назвали новую дату завершения реконструкции Первомайского сквера

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Первомайский сквер пообещали сдать к осени 2024 года, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Таяние снега обнажило поехавшую плитку, теперь подрядчик будет дефекты устранять.
В июне займутся дорожками и тропинками, затем территорию озеленят, установят скульптуры.
Ремонт Первомайского сквера стартовал в мае-2023 и он порядком затянулся. Сначала обещали сдать объект в сентябре, потом в октябре. С приходом зимы работы перенесли на 2024 год. Чиновники признали, что сквер сдать в запланированные сроки не получится. Некоторые работы тормозят процесс.