В мэрии назвали новую дату завершения реконструкции Первомайского сквера

Ремонт Первомайского сквера стартовал в мае-2023 и он порядком затянулся. Сначала обещали сдать объект в сентябре, потом в октябре. С приходом зимы работы перенесли на 2024 год. Чиновники признали, что сквер сдать в запланированные сроки не получится. Некоторые работы тормозят процесс.