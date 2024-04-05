В Новосибирске назвали самый криминальный район — где страшнее всего

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Всего за 2023 год сотрудников правоохранительных органов вызывали на происшествия в многочисленные бары, рестораны и кафе Новосибирска 1108 раз. При этом своеобразным рекордсменом по алкогольным происшествиям стал Центральный район.
Как сообщает Om1.ru со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, из баров Центрального района поступило 530 вызовов. На втором месте оказался Железнодорожный район, где посетителям злачных мест пришлось столкнуться с преступниками 487 раз.
Самыми «популярными» поводами для вызовов стала потеря мобильных телефонов. Кроме того, полицейским приходилось улаживать конфликты и разнимать как гостей, так и сотрудников кафе и ресторанов.
Напомним, что хулиган, напавший на продавщицу цветочного магазина в Новосибирске, отправится в колонию.