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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Новосибирские бары остаются источником повышенной опасности

В Новосибирске назвали самый криминальный район — где страшнее всего

5 апреля 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирские бары остаются источником повышенной опасности

В Новосибирске полицейские приезжали на конфликты в барах 1108 раз

В Новосибирской области сохраняется высокий уровень криминогенности. Одним из мест повышенной опасности являются развлекательные заведения.

Всего за 2023 год сотрудников правоохранительных органов вызывали на происшествия в многочисленные бары, рестораны и кафе Новосибирска 1108 раз. При этом своеобразным рекордсменом по алкогольным происшествиям стал Центральный район.

Как сообщает Om1.ru со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, из баров Центрального района поступило 530 вызовов. На втором месте оказался Железнодорожный район, где посетителям злачных мест пришлось столкнуться с преступниками 487 раз.

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Самыми «популярными» поводами для вызовов стала потеря мобильных телефонов. Кроме того, полицейским приходилось улаживать конфликты и разнимать как гостей, так и сотрудников кафе и ресторанов.

Напомним, что хулиган, напавший на продавщицу цветочного магазина в Новосибирске, отправится в колонию.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Статистика#Преступность#Александр Ляхов#Бары
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