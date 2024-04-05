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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В середине лета будет холоднее, чем в прошлом году

В Новосибирске синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на лето-2024

5 апреля 2024, 08:16
Фото: 1MI
В середине лета будет холоднее, чем в прошлом году
Сибиряки могут столкнуться с погодными аномалиями в конце лета и начале осени

По словам начальника Западно-Сибирского гидрометцентра Алексея Крутовского, температура воздуха в Сибири в июне будет в районе нормативных значений, количество осадков аналогично. Исключение составляет Томская область — там дожди будет идти чаше, чем обычно. Ожидается высокий, а местами чрезвычайный класс пожароопасности.

Июль прогнозируется прохладнее, чем в прошлом году, с большим количеством осадков, но в пределах климатической нормы. А вот в августе и в первый осенний месяц снова заметно потеплеет, а на Алтае еще ожидется и дефицит осадков. Так что вновь взрастает опасность лесных и ландшафтных пожаров, подчеркнул Крутовский.

Что касается последнего весеннего месяца, что температура воздуха в мае может превысить привычные значения на несколько градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что в ближайшие дни Новосибирская область окажется во власти холодного фронта, столбик термометра будет уверенно держаться ниже нулевой отметки.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Лето#2024
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