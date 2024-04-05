В Новосибирске синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на лето-2024

Июль прогнозируется прохладнее, чем в прошлом году, с большим количеством осадков, но в пределах климатической нормы. А вот в августе и в первый осенний месяц снова заметно потеплеет, а на Алтае еще ожидется и дефицит осадков. Так что вновь взрастает опасность лесных и ландшафтных пожаров, подчеркнул Крутовский.