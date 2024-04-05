В Новосибирске синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на лето-2024

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По словам начальника Западно-Сибирского гидрометцентра Алексея Крутовского, температура воздуха в Сибири в июне будет в районе нормативных значений, количество осадков аналогично. Исключение составляет Томская область — там дожди будет идти чаше, чем обычно. Ожидается высокий, а местами чрезвычайный класс пожароопасности.
Июль прогнозируется прохладнее, чем в прошлом году, с большим количеством осадков, но в пределах климатической нормы. А вот в августе и в первый осенний месяц снова заметно потеплеет, а на Алтае еще ожидется и дефицит осадков. Так что вновь взрастает опасность лесных и ландшафтных пожаров, подчеркнул Крутовский.
Что касается последнего весеннего месяца, что температура воздуха в мае может превысить привычные значения на несколько градусов.
Ранее мы рассказывали о том, что в ближайшие дни Новосибирская область окажется во власти холодного фронта, столбик термометра будет уверенно держаться ниже нулевой отметки.