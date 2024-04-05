В Новосибирске задержали 18 мигрантов, нелегально работавших в общепите

На шесть из задержанных лиц были составлены административные протоколы о нарушении правил пребывания на территории Российской Федерации (статья 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Нарушителям грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей и выдворение из страны. На данный момент они находятся в Центре временного содержания.