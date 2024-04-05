В Новосибирске задержали 18 мигрантов, нелегально работавших в общепите

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В Новосибирске силовые структуры, включая полицию и Федеральную службу безопасности (ФСБ), организовали совместную операцию по проверке заведений общественного питания на предмет наличия незаконно работающих мигрантов. В результате мероприятий, проведенных в кафе и ресторанах Октябрьского и Дзержинского районов, было задержано 18 человек. Эту информацию распространила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) по региону.
На шесть из задержанных лиц были составлены административные протоколы о нарушении правил пребывания на территории Российской Федерации (статья 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Нарушителям грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей и выдворение из страны. На данный момент они находятся в Центре временного содержания.
В апреле суд отправил в СИЗО гражданина Таджикистана Далержона Арчилова. Ранее его коллеги по рынку жаловались на поведение мужчины. По их словам, он не стеснялся в выражениях и в целом вел себя неприемлемо. Мигранта обвиняют в распространении фейках о ВС РФ.
Также глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией возле торгового павильона, где, по словам местных жителей, продавцы-мигранты устроили свалку из своих отходов.