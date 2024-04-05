atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

В кафе и ресторанах Октябрьского и Дзержинского районов задержали 18 человек

В Новосибирске задержали 18 мигрантов, нелегально работавших в общепите

5 апреля 2024, 03:56
Фото: 1MI
В кафе и ресторанах Октябрьского и Дзержинского районов задержали 18 человек
Шестерых ждет выдворение из России, пока они находятся в центре временного содержания.

В Новосибирске силовые структуры, включая полицию и Федеральную службу безопасности (ФСБ), организовали совместную операцию по проверке заведений общественного питания на предмет наличия незаконно работающих мигрантов. В результате мероприятий, проведенных в кафе и ресторанах Октябрьского и Дзержинского районов, было задержано 18 человек. Эту информацию распространила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) по региону.

На шесть из задержанных лиц были составлены административные протоколы о нарушении правил пребывания на территории Российской Федерации (статья 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Нарушителям грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей и выдворение из страны. На данный момент они находятся в Центре временного содержания.

Видео: МВД по Новосибирской области

В апреле суд отправил в СИЗО гражданина Таджикистана Далержона Арчилова. Ранее его коллеги по рынку жаловались на поведение мужчины. По их словам, он не стеснялся в выражениях и в целом вел себя неприемлемо. Мигранта обвиняют в распространении фейках о ВС РФ.

Также глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией возле торгового павильона, где, по словам местных жителей, продавцы-мигранты устроили свалку из своих отходов.

Читайте также:
СК проверит мигрантов-торговцев, мусорящих в НовосибирскеМигрант, оскорблявший русских, пробудет в СИЗО до летаСК возбудил уголовное дело на мигранта-мясника, оскорблявшего коллег на рынке
#Общество#Видео#Новосибирск#Полиция#Задержание#Мигранты#Кафе#Общепит#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
Вчера, 09:56
Дело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Зоя Яровицына рассказала про спасение медведей и отравление на выпускном
Вчера, 12:06
Новосибирскую школу отправили на дистант из-за массовой острой кишечной инфекции
Вчера, 10:43
Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
Вчера, 04:14
В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным
Вчера, 06:10
"