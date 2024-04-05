В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Для упреждения возможных подтоплений уже принят ряд решений. Главам районных администраций поручено вести постоянный мониторинг ситуации по паводку и незамедлительно оказывать помощь гражданам, чьи дома попали в зону подтопления. Создаются оперативные группы по откачке паводковых вод. Областные министерства обязаны контролировать работу гидротехнических сооружений.