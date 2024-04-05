В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Меры повышенной готовности действуют с 20.00 вечера 5 апреля. О введении соответствующего положения на оперативном штабе Комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.
Для упреждения возможных подтоплений уже принят ряд решений. Главам районных администраций поручено вести постоянный мониторинг ситуации по паводку и незамедлительно оказывать помощь гражданам, чьи дома попали в зону подтопления. Создаются оперативные группы по откачке паводковых вод. Областные министерства обязаны контролировать работу гидротехнических сооружений.
Напомним, что талые воды уже угрожают дачным участкам новосибирцев.