В СФР рассказали, кто из новосибирцев может получать доплаты к пенсии

В качестве иждивенцев признаются дети до 18 лет или до 23 лет, если они являются студентами очной формы обучения. За каждого иждивенца предусмотрено дополнительное пособие: за одного — 2 711 рублей, за двоих — 5 423 рубля, за троих — 8 134 рубля. Пенсионеры, являющиеся родителями, бабушками или дедушками, могут получать эту доплату.