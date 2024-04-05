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Больше 170 тысяч жителей Новосибирской области получают доплаты к пенсии по разным основаниям

В СФР рассказали, кто из новосибирцев может получать доплаты к пенсии

5 апреля 2024, 00:46
Фото: 1MI
Больше 170 тысяч жителей Новосибирской области получают доплаты к пенсии по разным основаниям
В Новосибирской области больше 170 тысяч человек получают доплаты к страховой пенсии по разным основаниям. Как сообщили в СФР по региону, это пенсионеры по возрасту, без необходимого стажа, те, кто должен содержать других членов семьи.

Пожилым гражданам в возрасте старше 80 лет предоставляется возможность получить удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Также это применяется к получателям страховой пенсии по инвалидности I группы, напоминает пресс-служба СФР по региону.

В качестве иждивенцев признаются дети до 18 лет или до 23 лет, если они являются студентами очной формы обучения. За каждого иждивенца предусмотрено дополнительное пособие: за одного — 2 711 рублей, за двоих — 5 423 рубля, за троих — 8 134 рубля. Пенсионеры, являющиеся родителями, бабушками или дедушками, могут получать эту доплату.

Если стаж пенсионера в сельском хозяйстве составляет не менее 30 лет, ему предоставляется дополнительное пособие в размере 25% от фиксированной выплаты, что составляет 2 033 рубля.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Кому и на сколько будут платить больше?
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С 1 апреля в Новосибирской области проиндексировали пенсии 80 тысячам жителей. Среди них пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, федеральные льготники. Atas.info подробно рассказывал, кому и на сколько стали платить больше.

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#Экономика#Новосибирск#Выплаты#Пенсии#Пенсионер#СФР#Страховые пенсии#Выплаты и пособия#Алёна Рогонова
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