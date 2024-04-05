Второй пошел — в СИЗО отправили возможного организатора «детсадовской» аферы

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Согласно решению суда, начальнику отдела объектов образования «УКС» Михаилу Полубатонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 3 июня.
По версии следствия, именно Михаил Полубатонов способствовал заключению контрактов между руководителями подрядных организаций Владимиром Дятловым и Натальей Фазлыевой. Контракт предусматривал строительство детского сада в Тогучине до 2021 году, но к назначенному сроку объект так и не сдали.
В ходе расследования выяснился возможный сговор между подрядчиками и Михаилом Полубатоновым. Работы на строительной площадке велись половинчато, позже предполагалось создание фиктивной документации и получение денег за несданный садик.
Один из подрядчиков — Владимир Дятлов — уже отправлен в СИЗО. Расследование продолжается.