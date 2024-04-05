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Published Сегодня, 12:47

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Михаил Полубатонов пробудет в СИЗО до 3 июня

Второй пошел — в СИЗО отправили возможного организатора «детсадовской» аферы

5 апреля 2024, 12:47
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Михаил Полубатонов пробудет в СИЗО до 3 июня

В Новосибирске арестовали второго фигуранта мошеннической сферы с детсадом

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения второму фигуранту уголовного дела о срыве сроков строительства детского сада в Тогучине. Он может являться «мозговым центром» мошеннической схемы.

Согласно решению суда, начальнику отдела объектов образования «УКС» Михаилу Полубатонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 3 июня.

По версии следствия, именно Михаил Полубатонов способствовал заключению контрактов между руководителями подрядных организаций Владимиром Дятловым и Натальей Фазлыевой. Контракт предусматривал строительство детского сада в Тогучине до 2021 году, но к назначенному сроку объект так и не сдали.

В ходе расследования выяснился возможный сговор между подрядчиками и Михаилом Полубатоновым. Работы на строительной площадке велись половинчато, позже предполагалось создание фиктивной документации и получение денег за несданный садик.

Один из подрядчиков — Владимир Дятлов — уже отправлен в СИЗО. Расследование продолжается.

Первый пошел: обвиняемый в срыве строительства детсада в Тогучине отправлен в СИЗО
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