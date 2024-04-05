Второй пошел — в СИЗО отправили возможного организатора «детсадовской» аферы

По версии следствия, именно Михаил Полубатонов способствовал заключению контрактов между руководителями подрядных организаций Владимиром Дятловым и Натальей Фазлыевой. Контракт предусматривал строительство детского сада в Тогучине до 2021 году, но к назначенному сроку объект так и не сдали.