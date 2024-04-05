«Вышел вынести мусор и пропал»: в Новосибирске ищут 23-летнего мужчину

Из-за особенностей здоровья Даниэль Таг не может ориентироваться в пространстве, не понимает ход своих мыслей и действий. Родные уже проверили места, в которых мог бы находиться пропавший, но пока все безрезультатно. Сейчас семья держит контакт с волонтерами и полицией.