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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:31

В Новосибирске родные разыскивают 23-летнего Даниэля Тага

«Вышел вынести мусор и пропал»: в Новосибирске ищут 23-летнего мужчину

5 апреля 2024, 07:24
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
В Новосибирске родные разыскивают 23-летнего Даниэля Тага

В Новосибирске сестра разыскивает пропавшего 23-летнего брата

В Новосибирске родные разыскивают 23-летнего Даниэля Тага. Молодой человек вышел из дома и до сих пор не вышел на связь.

Юноша проживает в доме по Кропоткина, 124. При этом, по словам сестры, он никогда не был склонен к длительным прогулкам.

«Даниэль — тихий, спокойный человек. Выходит из дома только в церковь. Вчера пошел вынести мусор — и не вернулся. Страшно за него. Ведь темно было. Сейчас еще холодно, а Даниэль очень легко одет», — рассказала Atas.Info сестра пропавшего Вероника Азанова.

Из-за особенностей здоровья Даниэль Таг не может ориентироваться в пространстве, не понимает ход своих мыслей и действий. Родные уже проверили места, в которых мог бы находиться пропавший, но пока все безрезультатно. Сейчас семья держит контакт с волонтерами и полицией.

В момент исчезновения новосибирец был одет в серый пиджак, черные брюки и ботинки, темно-зеленую куртку. Даниэль худощав и черноволос, рост составляет 170 сантиметров.

Если читателям что-то известно о местонахождении Даниэля Тага, можно связаться с его сестрой: 8-951-386-20-24 (Вероника).

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