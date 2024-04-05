«Вышел вынести мусор и пропал»: в Новосибирске ищут 23-летнего мужчину

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Юноша проживает в доме по Кропоткина, 124. При этом, по словам сестры, он никогда не был склонен к длительным прогулкам.
«Даниэль — тихий, спокойный человек. Выходит из дома только в церковь. Вчера пошел вынести мусор — и не вернулся. Страшно за него. Ведь темно было. Сейчас еще холодно, а Даниэль очень легко одет», — рассказала Atas.Info сестра пропавшего Вероника Азанова.
Из-за особенностей здоровья Даниэль Таг не может ориентироваться в пространстве, не понимает ход своих мыслей и действий. Родные уже проверили места, в которых мог бы находиться пропавший, но пока все безрезультатно. Сейчас семья держит контакт с волонтерами и полицией.
В момент исчезновения новосибирец был одет в серый пиджак, черные брюки и ботинки, темно-зеленую куртку. Даниэль худощав и черноволос, рост составляет 170 сантиметров.
Если читателям что-то известно о местонахождении Даниэля Тага, можно связаться с его сестрой: 8-951-386-20-24 (Вероника).