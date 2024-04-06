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23 мигранта отправились из Новосибирска в воинские части

23 мигранта отправились из Новосибирска в воинские части

6 апреля 2024, 10:44
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
23 мигранта отправились из Новосибирска в воинские части

В Новосибирске свыше 20 иностранцев отправили служить в армию

В Новосибирске на Хилокском рынке провели рейд против нелегальной миграции. Часть нарушителей до сих пор так и не встали на воинский учет.

По сообщению VN.RU, рейд проводился ВСО СКР по Новосибирскому гарнизону совместно с представителями ГУ МВД по Новосибирской области и регионального управления ФСБ. В ходе проверки выяснилось, что 23 мигранта по тем или иным причинам не прибыли в военный комиссариат по району. Им вручили повестки и отправили служить в воинские части.

Всего с марта по апрель нынешнего года было выявлено 191 нарушение пребывание пребывания иностранцев в России. Нарушителям сократили время пребывания в России и оштрафовали, часть из них получила судебные решения о выдворении за пределы Российской Федерации.

Напомним, что гражданина Таджикистана отправили в СИЗО за оскорбление российских военнослужащих.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Армия#Мигранты#Рейд#Александр Ляхов
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