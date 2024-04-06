23 мигранта отправились из Новосибирска в воинские части

По сообщению VN.RU, рейд проводился ВСО СКР по Новосибирскому гарнизону совместно с представителями ГУ МВД по Новосибирской области и регионального управления ФСБ. В ходе проверки выяснилось, что 23 мигранта по тем или иным причинам не прибыли в военный комиссариат по району. Им вручили повестки и отправили служить в воинские части.