23 мигранта отправились из Новосибирска в воинские части

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
По сообщению VN.RU, рейд проводился ВСО СКР по Новосибирскому гарнизону совместно с представителями ГУ МВД по Новосибирской области и регионального управления ФСБ. В ходе проверки выяснилось, что 23 мигранта по тем или иным причинам не прибыли в военный комиссариат по району. Им вручили повестки и отправили служить в воинские части.
Всего с марта по апрель нынешнего года было выявлено 191 нарушение пребывание пребывания иностранцев в России. Нарушителям сократили время пребывания в России и оштрафовали, часть из них получила судебные решения о выдворении за пределы Российской Федерации.
Напомним, что гражданина Таджикистана отправили в СИЗО за оскорбление российских военнослужащих.