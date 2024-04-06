Два года со дня смерти Жириновского: чем он запомнился в Новосибирске

Одно из самых жестких высказываний Владимира Вольфовича в адрес новосибирских чиновников прозвучало в апреле 2010 года С трибуны Госдумы он сравнил Виктора Толоконского, который тогда занимал пост губернатора и Алексея Беспаликова, спикера областного совета депутатов, с преступниками и потребовал их отставки. Тогда на всю страну прогремело так называемое «дело Солодкиных». Сын, бывший вице-мэр Новосибирска и отец, советник губернатора по спорту, обвинялись в участии в преступно сообществе, на счету которого были трупы и вымогательства. Солдкиных спустя пят лет приговорили к длительным срокам заключения, но на карьере первых лиц области напрямую это не отразилось.