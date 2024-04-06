Два года со дня смерти Жириновского: чем он запомнился в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
6 апреля 2022 года ушел из жизни эпатажный основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Он не раз бывал в Новосибирске и неоднократно упоминал город, его жителей и чиновников в своих речах. Вспоминаем самые яркие высказывания.
Одно из самых жестких высказываний Владимира Вольфовича в адрес новосибирских чиновников прозвучало в апреле 2010 года С трибуны Госдумы он сравнил Виктора Толоконского, который тогда занимал пост губернатора и Алексея Беспаликова, спикера областного совета депутатов, с преступниками и потребовал их отставки. Тогда на всю страну прогремело так называемое «дело Солодкиных». Сын, бывший вице-мэр Новосибирска и отец, советник губернатора по спорту, обвинялись в участии в преступно сообществе, на счету которого были трупы и вымогательства. Солдкиных спустя пят лет приговорили к длительным срокам заключения, но на карьере первых лиц области напрямую это не отразилось.
В 2014 году внимание Жириновского привлекла отставка, в которую Путин отправил новосибирского губернатора Василия Юрченко «в связи с утратой доверия». В характерной манере лидер ЛДПР увязал это событие с нехваткой, по его мнению, хороших спектаклей на московских театральных подмостках.
Жириновский предложил заменить классические постановки на спектакли, которые бы отражали современную злободневную тематику. И в качестве примера предложил перенести на сцену события, которые предшествовали отставке Юрченко, показать губернаторское окружение, интриги и т. д. Но театральных деятелей предложение скандального политика не вдохновило.
Сменивший Юрченко на посту главы региона Владимир Городецкий стал мишенью для критики со стороны лидера ЛДПР из-за итогов выборов мэра в городе-спутнике Новосибирска Оби. Тогда представитель «Единой России» Александр Мозжерин победил «жириновца» Александра Петрова. Владимир Вольфович заявил, что итоги выборов подтасованы, в их ходе, якобы, были отмечены многочисленные нарушения, на которые закрыли глаза по указанию Городецкого.
В телеграмме, которую лидер партии отправил новосибирскому губернатору, содержалось требование немедленной отставки, поскольку тот опозорил регион на всю Россию. В противном случае Жириновсктй угрожал, что начнет кампанию за отставку Городецкого на федеральном уровне. Но как водится, дальше громких заявлений дело не пошло.
Один из редких случаев, когда Жириновский похвалил Новосибирск, назвав его «великолепным краем». Но вот название у города, заявил политик, подкачало. Весной 2016 года, в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС, Жириновский потребовал вернуть столице Сибири историческое название. Он возмутился переименованию Ново-Николаевска в 1926 году, заметив, что такие действия были неправомочны.
Разрешение мэрии Новосибирска на проведение традиционной абсудисткой акции «Монстрация» вызвало у Жириновского ярость, и под огонь критики попал уже мэр Анатолий Локоть. Дело в том, что в 2016 году 1 мая, когда проходило шествие, совпало с празднованием Пасхи. А главный лозунг шествия в том году звучал как «Ад — наш». Либерал-демократ усмотрел в этом признаки антигосударственной деятельности, оскорбление православия и связал организатора «Монстрации» Артема Лоскутова с Госдепартаментом США. Мол, за деньги Госдепа Лоскутов своими акциями хочет развалить страну.
Мэр Анатолий Локоть вновь попал в поле зрения Жириновского в апреле 2020, в разгар эпидемии коронавируса. Тогда по Первому каналу был показан репортаж о том, как в первые теплые и солнечные дни сотни горожан вышли гулять на набережную, несмотря на ограничительные меры из-за распространения COVID-19. По словам Жириновского, такой картины не наблюдалось ни в одном крупной российском городе. Увязав увиденное с ростом заболеваемости коронавирусом, политик потребовал немедленной отставки Локтя, сделав акцент на его партийной принадлежности. Жириновский заявил, что коммунисты сознательно провоцируют распространение заболевания.