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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

В основном лидер ЛДПР критиковал новосибирских чиновников

Два года со дня смерти Жириновского: чем он запомнился в Новосибирске

6 апреля 2024, 07:24
Фото: 1MI
В основном лидер ЛДПР критиковал новосибирских чиновников

Что говорил Жириновский про Новосибирск: сегодня годовщина его смерти

Лидер ЛДПР часто обращал свое внимание на Новосибирск, причем по большей части из уст Жириновского звучала критика в адрес местных властей

6 апреля 2022 года ушел из жизни эпатажный основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Он не раз бывал в Новосибирске и неоднократно упоминал город, его жителей и чиновников в своих речах. Вспоминаем самые яркие высказывания.

«Банда Солодкиных»

Одно из самых жестких высказываний Владимира Вольфовича в адрес новосибирских чиновников прозвучало в апреле 2010 года С трибуны Госдумы он сравнил Виктора Толоконского, который тогда занимал пост губернатора и Алексея Беспаликова, спикера областного совета депутатов, с преступниками и потребовал их отставки. Тогда на всю страну прогремело так называемое «дело Солодкиных». Сын, бывший вице-мэр Новосибирска и отец, советник губернатора по спорту, обвинялись в участии в преступно сообществе, на счету которого были трупы и вымогательства. Солдкиных спустя пят лет приговорили к длительным срокам заключения, но на карьере первых лиц области напрямую это не отразилось.

Спектакль про отставку губернатора Юрченко

В 2014 году внимание Жириновского привлекла отставка, в которую Путин отправил новосибирского губернатора Василия Юрченко «в связи с утратой доверия». В характерной манере лидер ЛДПР увязал это событие с нехваткой, по его мнению, хороших спектаклей на московских театральных подмостках.

Жириновский предложил заменить классические постановки на спектакли, которые бы отражали современную злободневную тематику. И в качестве примера предложил перенести на сцену события, которые предшествовали отставке Юрченко, показать губернаторское окружение, интриги и т. д. Но театральных деятелей предложение скандального политика не вдохновило.

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Городецкого в отставку!

Сменивший Юрченко на посту главы региона Владимир Городецкий стал мишенью для критики со стороны лидера ЛДПР из-за итогов выборов мэра в городе-спутнике Новосибирска Оби. Тогда представитель «Единой России» Александр Мозжерин победил «жириновца» Александра Петрова. Владимир Вольфович заявил, что итоги выборов подтасованы, в их ходе, якобы, были отмечены многочисленные нарушения, на которые закрыли глаза по указанию Городецкого.

В телеграмме, которую лидер партии отправил новосибирскому губернатору, содержалось требование немедленной отставки, поскольку тот опозорил регион на всю Россию. В противном случае Жириновсктй угрожал, что начнет кампанию за отставку Городецкого на федеральном уровне. Но как водится, дальше громких заявлений дело не пошло.

Ново-Николаевск, однозначно!

Один из редких случаев, когда Жириновский похвалил Новосибирск, назвав его «великолепным краем». Но вот название у города, заявил политик, подкачало. Весной 2016 года, в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС, Жириновский потребовал вернуть столице Сибири историческое название. Он возмутился переименованию Ново-Николаевска в 1926 году, заметив, что такие действия были неправомочны.

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«Монстрация» и Госдеп

Разрешение мэрии Новосибирска на проведение традиционной абсудисткой акции «Монстрация» вызвало у Жириновского ярость, и под огонь критики попал уже мэр Анатолий Локоть. Дело в том, что в 2016 году 1 мая, когда проходило шествие, совпало с празднованием Пасхи. А главный лозунг шествия в том году звучал как «Ад — наш». Либерал-демократ усмотрел в этом признаки антигосударственной деятельности, оскорбление православия и связал организатора «Монстрации» Артема Лоскутова с Госдепартаментом США. Мол, за деньги Госдепа Лоскутов своими акциями хочет развалить страну.

Коммунист распространяет коронавирус

Мэр Анатолий Локоть вновь попал в поле зрения Жириновского в апреле 2020, в разгар эпидемии коронавируса. Тогда по Первому каналу был показан репортаж о том, как в первые теплые и солнечные дни сотни горожан вышли гулять на набережную, несмотря на ограничительные меры из-за распространения COVID-19. По словам Жириновского, такой картины не наблюдалось ни в одном крупной российском городе. Увязав увиденное с ростом заболеваемости коронавирусом, политик потребовал немедленной отставки Локтя, сделав акцент на его партийной принадлежности. Жириновский заявил, что коммунисты сознательно провоцируют распространение заболевания.

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