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Уголосвное дело возбуждено по статье «Халатность»

Глава Следкома Бастрыкин вступился за избитого под Новосибирском бойца СВО

6 апреля 2024, 02:51
Фото: 1MI
Уголосвное дело возбуждено по статье «Халатность»

После избиения бойца СВО под Новосибирском Следком возбудил дело

Александр Бастрыкин потребовал доложить о том, как идет расследование уголовного дел, возбужденного поле драки в кафе села Репьёво

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Халатность» после того, как журналисты рассказали об избиении участника СВО в кафе села Репьёво Тогучинского района. Руководитель Следкома Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 24 марта. По словам очевидцев, четверо пьяных мужчин оскорбляли продавщицу в кафе, за нее вступился участник специальной военной операции, который приехал домой на лечение после ранения. В результате его избили, мужчина получил различные травмы.

Ранее мы рассказывали о том, что минометчик из Куйбышевского района получил три медали, воюя в зоне СВО. За какие заслуги его наградили, сибиряк не говорит.

Новости о том, что Бастрыкин поручил расследовать какой-либо инцидент в Новосибирске или взял на контроль дело приходят практически ежедневно. Напримаер, накануне стало известно, что глава СК требует расселить дом, признанный аварийным много лет назад.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#СВО#Участник СВО#Александр Бастрыкин
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