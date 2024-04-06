Глава Следкома Бастрыкин вступился за избитого под Новосибирском бойца СВО

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
Modified Сегодня, 02:53
Updated Сегодня, 02:53
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Халатность» после того, как журналисты рассказали об избиении участника СВО в кафе села Репьёво Тогучинского района. Руководитель Следкома Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 24 марта. По словам очевидцев, четверо пьяных мужчин оскорбляли продавщицу в кафе, за нее вступился участник специальной военной операции, который приехал домой на лечение после ранения. В результате его избили, мужчина получил различные травмы.
Ранее мы рассказывали о том, что минометчик из Куйбышевского района получил три медали, воюя в зоне СВО. За какие заслуги его наградили, сибиряк не говорит.
Новости о том, что Бастрыкин поручил расследовать какой-либо инцидент в Новосибирске или взял на контроль дело приходят практически ежедневно. Напримаер, накануне стало известно, что глава СК требует расселить дом, признанный аварийным много лет назад.