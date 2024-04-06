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Published Сегодня, 02:21

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Updated Сегодня, 02:23

Женщину разыскивают с прошлого года

Худую женщину со шрамом разыскивают в Новосибирской области

6 апреля 2024, 02:21
Фото: 1MI
Женщину разыскивают с прошлого года
Жительница Искитимского района пропала перед Новым годом и с тех пор ее больше не видели

30-летняя жительница деревни Ново-Лебедевка Виктория Лебедева бесследно исчезла 29 декабря 2023 года. Волонтеры поискового отряда ЛизаАлерт обращаются за помощью к новосибирцам. Пропавшей 30 лет, русые волосы коротко подстрижены, телосложение худощавое. Из особых примет поисковики отмечают наличие ожогового шрама на левой руке.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Ранее мы рассказывали о том, что добровольцы сутки искали исчезнувшую в Ленинском районе 9-летнюю девочку. Ребенка нашли живым, о подробностях ее пропажи волонтеры распространяться не стали.

Информацию о пропавших людях пытаются донести до максимального количества людей самыми разными способами. Недавно активисты договорились с руководством многофункциональных центров о том, что ориентировки на разыскиваемых будут показывать на экранах в помещениях МФЦ.

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