Каким участкам в Новосибирской области угрожает половодье: памятка Росреестра

Чтобы узнать статус участка, на карте в меню необходимо выбрать пункт «Слои» и активировать слой «Зона с особыми условиями использования территорий». Фрагменты схемы, выделенные зеленым цветом, и есть потенциально затапливаемые места. Кроме того, напоминают в Росреестре, в выписке из ЕГРН на землю так же отражены сведения о подобном статусе.