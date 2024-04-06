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Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Ситуация с паводком в регионе ухудшается

Каким участкам в Новосибирской области угрожает половодье: памятка Росреестра

6 апреля 2024, 03:27
Фото: ТУАД
Ситуация с паводком в регионе ухудшается

В Новосибирске рассказали, как узнать, грозит ли участкам весеннее половодье

Критичные участки отмечены на кадастровой карте, Росреестр советует сверяться с ней при покупке дома или земли

Территории, которые регулярно топит во время весеннего половодья, отмечены на кадастровой карте Новосибирской области. Всего выделено 32 критичные зоны, которые прилегают к Оби и малым рекам региона.

Чтобы узнать статус участка, на карте в меню необходимо выбрать пункт «Слои» и активировать слой «Зона с особыми условиями использования территорий». Фрагменты схемы, выделенные зеленым цветом, и есть потенциально затапливаемые места. Кроме того, напоминают в Росреестре, в выписке из ЕГРН на землю так же отражены сведения о подобном статусе.

В пятницу, 5 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за растущей угрозы массового затопления территорий талыми водами.

В качестве основной причины резкого подъема уровня воды в реках и вокруг населенных пунктов в МЧС называют раннюю и бурную весну, которая привела к активному таянию снега.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Карта#Паводок#Кадастровый учет#Росреестр
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