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В результате столкновения никто не пострадал

Локомотив снес автомобиль с железнодорожного переезда в Новосибирской области

6 апреля 2024, 08:01
Фото: 1MI
В результате столкновения никто не пострадал

В Новосибирской области автомобиль столкнулся с локомотивом на ж/д станции

Инцидент на железнодорожных путях произошел в городе Карасук, на юге региона

В субботу, 6 апреля, рано утром на железнодорожной станции Карасук-1 локомотив протаранил легковой автомобиль, который пытался пересечь пути перед приближающимся тепловозом. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в столкновении никто не пострадал.

Накануне едва не произошла трагедия на железнодорожном переезде в Чановском районе. Автобус, в салоне которого находились пассажиры, включая шестерых детей, застрял прямо на путях. На помощь пришли инспекторы дорожной полиции, которые несли службу рядом с переездом. Они организовали людей и совместными усилиями вручную вытолкали автобус прямо перед подходящим поездом.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области закупают современные электрички, которыми заменяют старые составы. Новые электропоезда будут курсировать на дальних направлениях. А стыковка расписаний электричек и муницпальных сельских автобусов должна сделать железнодорожный транспорт еще более удобным для пассажиров.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Железная дорога#Столкновение
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