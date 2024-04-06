Локомотив снес автомобиль с железнодорожного переезда в Новосибирской области

Накануне едва не произошла трагедия на железнодорожном переезде в Чановском районе. Автобус, в салоне которого находились пассажиры, включая шестерых детей, застрял прямо на путях. На помощь пришли инспекторы дорожной полиции, которые несли службу рядом с переездом. Они организовали людей и совместными усилиями вручную вытолкали автобус прямо перед подходящим поездом.