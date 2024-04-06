Нападение на волонтера СВО в Новосибирске: разбойников связывают с депутатом Госдумы

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Поздно вечером в пятницу, 5 апреля, пятеро мужчин спортивной внешности напали на 50-летнего расклейщика листовок о сборе помощи для участников специальной военной операции. Инцидент произошел около дома по адресу Экваторная, 16 в Нижней Ельцовке. Волонтера избивали руками и ногами, но ему удалось вырыться и убежать.
На место конфликта была вызвана полиция и скорая помощь, однако к приезду силовиков нападавшие уже скрылись. У пострадавшего мужчины зафиксированы растяжения и гематомы.
Активист связывает нападавших с помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева Андреем Фрунзе. Постеры с его изображением часто клеят поверх листовок о сборе помощи. Местные жители, в свою очередь, срывают эти депутатские рекламные объявления.
«Основная претензия (нападавших, прим. ред.) была, что я срываю листовки Фрунзе. Я же расклеиваю свои листовки в поддержку СВО, в помощь фронту, и мне не нравилось, что Фрунзе клеит свои листовки поверх моих», — рассказывает активист на видео, размещенном в паблике «Против транзита через Нижнюю Ельцовку!»
Ранее мы рассказывали о том, как помощники депутатов разных уровней использовали серьезные коммунальные аварии, которые произошли этой зимой в Новосибирске, для самопиара.