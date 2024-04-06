Нападение на волонтера СВО в Новосибирске: разбойников связывают с депутатом Госдумы

Поздно вечером в пятницу, 5 апреля, пятеро мужчин спортивной внешности напали на 50-летнего расклейщика листовок о сборе помощи для участников специальной военной операции. Инцидент произошел около дома по адресу Экваторная, 16 в Нижней Ельцовке. Волонтера избивали руками и ногами, но ему удалось вырыться и убежать.