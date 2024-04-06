atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Нападавшим не понравилось, что волонтер срывает рекламные листовки помощника депутата

Нападение на волонтера СВО в Новосибирске: разбойников связывают с депутатом Госдумы

6 апреля 2024, 05:19
Фото: vk.com/net_transitu_ne
Нападавшим не понравилось, что волонтер срывает рекламные листовки помощника депутата

В Новосибирске избили расклейщика листовок о сборе помощи участникам СВО

Несколько человек напали на волонтера в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Пострадавший полагает, что они могут быть связаны с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым

Поздно вечером в пятницу, 5 апреля, пятеро мужчин спортивной внешности напали на 50-летнего расклейщика листовок о сборе помощи для участников специальной военной операции. Инцидент произошел около дома по адресу Экваторная, 16 в Нижней Ельцовке. Волонтера избивали руками и ногами, но ему удалось вырыться и убежать.

На место конфликта была вызвана полиция и скорая помощь, однако к приезду силовиков нападавшие уже скрылись. У пострадавшего мужчины зафиксированы растяжения и гематомы.

Активист связывает нападавших с помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева Андреем Фрунзе. Постеры с его изображением часто клеят поверх листовок о сборе помощи. Местные жители, в свою очередь, срывают эти депутатские рекламные объявления.

«Основная претензия (нападавших, прим. ред.) была, что я срываю листовки Фрунзе. Я же расклеиваю свои листовки в поддержку СВО, в помощь фронту, и мне не нравилось, что Фрунзе клеит свои листовки поверх моих», — рассказывает активист на видео, размещенном в паблике «Против транзита через Нижнюю Ельцовку!»

Ранее мы рассказывали о том, как помощники депутатов разных уровней использовали серьезные коммунальные аварии, которые произошли этой зимой в Новосибирске, для самопиара.

Читайте также:
Глава Следкома Бастрыкин вступился за избитого под Новосибирском бойца СВОДепутат призвал отправить на СВО актера Никиту КологривогоПомощника депутата обвинили в совращении школьников под Новосибирском
#Происшествия#Новосибирск#Избиение#СВО#Листовки#Помощники депутата
Подпишитесь
В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
Вчера, 13:47
В Плющихинском жилмассиве под угрозой затопления оказалась детская поликлиника
Вчера, 12:11
До 5 млн рублей: найдены самые дорогие комнаты в Новосибирске
Вчера, 10:27
Мигрантов массово выдворили из Новосибирской области — куда их отправили
Вчера, 09:48
ХК «Сибирь» рассталась с кандидатом в тренеры — кто им станет
Вчера, 10:03
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
4 апреля, 09:56
"