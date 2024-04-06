Новосибирский авиазавод отправил ВКС партию бомбардировщиков СУ-34

В Новосибирске авиационный завод, входящий в корпорацию Ростех, выпустил из цехов партию фронтовых бомбардировщиков СУ-34, предназначенных для Военно-космических сил России. Как отметили в госкорпорации, это первая партия боевых машин, производство которых завершено в 2024 году. О каком количестве самолетов идет речь, не сообщается.