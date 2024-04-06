Новосибирский авиазавод отправил ВКС партию бомбардировщиков СУ-34

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
В Новосибирске авиационный завод, входящий в корпорацию Ростех, выпустил из цехов партию фронтовых бомбардировщиков СУ-34, предназначенных для Военно-космических сил России. Как отметили в госкорпорации, это первая партия боевых машин, производство которых завершено в 2024 году. О каком количестве самолетов идет речь, не сообщается.
На заводе планируется расширение производства, поэтому сейчас идет набор новых рабочих, всего на предприятии около 1000 вакантных мест, добавили в пресс-службе компании.
В октябре пошлого года завод посетил министр обороны Сергей Шойгу. В ходе визита глава Минобороны поручил увеличить выпуск в рамках гособоронзаказа и в первую очередь, нарастить производство СУ-34.
Ранее сообщалось, что завод станет одним из основных центров в России по производсьву тяжелых боевых беспилотников.