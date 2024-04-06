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СУ-34 — универсальная боевая машина

Новосибирский авиазавод отправил ВКС партию бомбардировщиков СУ-34

6 апреля 2024, 04:49
Фото: ОАК
СУ-34 — универсальная боевая машина

СУ-34 отправились в ВКС с новосибирского авиазавода

Авиазавод им. В. П. Чкалова передал для испытаний первую в этом году партию боевых самолетов, выпущенных в рамках государственного оборонного заказа

В Новосибирске авиационный завод, входящий в корпорацию Ростех, выпустил из цехов партию фронтовых бомбардировщиков СУ-34, предназначенных для Военно-космических сил России. Как отметили в госкорпорации, это первая партия боевых машин, производство которых завершено в 2024 году. О каком количестве самолетов идет речь, не сообщается.

На заводе планируется расширение производства, поэтому сейчас идет набор новых рабочих, всего на предприятии около 1000 вакантных мест, добавили в пресс-службе компании.

В октябре пошлого года завод посетил министр обороны Сергей Шойгу. В ходе визита глава Минобороны поручил увеличить выпуск в рамках гособоронзаказа и в первую очередь, нарастить производство СУ-34.

Ранее сообщалось, что завод станет одним из основных центров в России по производсьву тяжелых боевых беспилотников.

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#Новосибирск#Производство#Су-34#Авиазавод#ВКС
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