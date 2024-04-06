В Новосибирской области талая вода ушла с 30 участков автодорог

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По данным министерства транспорта Новосибирской области утром 6 апреля затопленными оставались 83 фрагмента автодорог. На 31 участке уже удалось справиться со стихией, в остальных случаях ограничились установкой предупреждающих знаков.
Одтн из наиболее проблемных участков — временная переправа у послека Базово. Движение по ней полностью остановлено. Так же сложности для автомобилистов существуют на отдельных участках дорог в Краснозёрском, Кочковском, Ордынском и Коченёвском районах, сообщили в ведомстве.
Пик половодья в Новосибирской области ожидается на следующей неделе.
В пятницу, 5 апреля, решением губернатора на территории региона был введен режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. В МЧС прогнозируют ухудшение ситуации, особую тревогу чрезвычайного ведомства вызывает положение дел в южных районах области.
Посмотрите, что творилось вчера в районах области и самом Новосибирске.