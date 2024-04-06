atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Тем не менее, паводок в регионе набирает силу

В Новосибирской области талая вода ушла с 30 участков автодорог

6 апреля 2024, 08:26
Фото: ТУАД
Тем не менее, паводок в регионе набирает силу

Ликвидированы подтопления на 30 сегментах автодорог Новосибирской области

В региональном Минтрансе отчитались о ликвидации подтоплений на части опасных участков автомобильных дорог

По данным министерства транспорта Новосибирской области утром 6 апреля затопленными оставались 83 фрагмента автодорог. На 31 участке уже удалось справиться со стихией, в остальных случаях ограничились установкой предупреждающих знаков.

Одтн из наиболее проблемных участков — временная переправа у послека Базово. Движение по ней полностью остановлено. Так же сложности для автомобилистов существуют на отдельных участках дорог в Краснозёрском, Кочковском, Ордынском и Коченёвском районах, сообщили в ведомстве.

Пик половодья в Новосибирской области ожидается на следующей неделе.

В пятницу, 5 апреля, решением губернатора на территории региона был введен режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. В МЧС прогнозируют ухудшение ситуации, особую тревогу чрезвычайного ведомства вызывает положение дел в южных районах области.

Посмотрите, что творилось вчера в районах области и самом Новосибирске.

Новосибирская область постепенно уходит под воду
Видео: atas.info
Читайте также:
Кого затопит паводок-2024: МЧС дало прогноз по Новосибирской областиКаким участкам в Новосибирской области угрожает половодье: памятка РосреестраТалые воды подступают к садовым обществам под Новосибирском
#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ограничения#Паводок#Половодье
Подпишитесь
В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
Вчера, 13:47
В Плющихинском жилмассиве под угрозой затопления оказалась детская поликлиника
Вчера, 12:11
До 5 млн рублей: найдены самые дорогие комнаты в Новосибирске
Вчера, 10:27
Мигрантов массово выдворили из Новосибирской области — куда их отправили
Вчера, 09:48
ХК «Сибирь» рассталась с кандидатом в тренеры — кто им станет
Вчера, 10:03
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
4 апреля, 09:56
"