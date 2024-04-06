В Новосибирской области талая вода ушла с 30 участков автодорог

Одтн из наиболее проблемных участков — временная переправа у послека Базово. Движение по ней полностью остановлено. Так же сложности для автомобилистов существуют на отдельных участках дорог в Краснозёрском, Кочковском, Ордынском и Коченёвском районах, сообщили в ведомстве.