Водитель «Тойоты» сбил мальчика — ребенок в больнице

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем. Водитель Toyota Voxy ехал по проспекту Дзержинского, заворачивая со стороны улицы Гоголя. В это время возле дома ¼ четвероклассник переходил дорогу по регулируемой «зебре». Скорость автомобиля в настоящий момент неизвестна, как и характер травм несовершеннолетнего.