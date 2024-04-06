Водитель «Тойоты» сбил мальчика — ребенок в больнице

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем. Водитель Toyota Voxy ехал по проспекту Дзержинского, заворачивая со стороны улицы Гоголя. В это время возле дома ¼ четвероклассник переходил дорогу по регулируемой «зебре». Скорость автомобиля в настоящий момент неизвестна, как и характер травм несовершеннолетнего.
«Пострадал мальчик 2014 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
В настоящий момент инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. По итогам расследования будет принято решение.
Напомним, что в Карасукском районе тепловоз умудрился столкнуться с легковым автомобилем на железнодорожных путях. Во время происшествия никто не пострадал, но машину попросту снесло с переезда.