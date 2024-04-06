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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Новосибирске сбили четвероклассника

Водитель «Тойоты» сбил мальчика — ребенок в больнице

6 апреля 2024, 11:37
Фото: ГИБДД по НСО
В Новосибирске сбили четвероклассника

На проспекте Дзержинского в Новосибирске сбили четвероклассника

В Новосибирске сбили ученика начальной школы. Авария произошла на проспекте Дзержинского.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем. Водитель Toyota Voxy ехал по проспекту Дзержинского, заворачивая со стороны улицы Гоголя. В это время возле дома ¼ четвероклассник переходил дорогу по регулируемой «зебре». Скорость автомобиля в настоящий момент неизвестна, как и характер травм несовершеннолетнего.

«Пострадал мальчик 2014 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В настоящий момент инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. По итогам расследования будет принято решение.

Напомним, что в Карасукском районе тепловоз умудрился столкнуться с легковым автомобилем на железнодорожных путях. Во время происшествия никто не пострадал, но машину попросту снесло с переезда.

Локомотив снес автомобиль с железнодорожного переезда в Новосибирской области
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Авария#Гибдд#ДПС#Александр Ляхов
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