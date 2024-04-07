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Артемий Лебедев назвал Новосибирск «городом-недоразумением»

Артемий Лебедев снова жестко «прошелся» по Новосибирску, сравнив его с Красноярском

7 апреля 2024, 15:09
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Артемий Лебедев назвал Новосибирск «городом-недоразумением»

Артемий Лебедев снова жестко раскритиковал Новосибирск, сравнив с Красноярском

Дизайнер коснулся сферы общепита, архитектуры и организации общественных пространств. Сравнение, как и в предыдущие разы, вышло не в пользу Новосибирска.

Артемий Лебедев снова раскритиковал Новосибирск. Всё началось с того, что в последнем выпуске «Честных новостей» в соцсети «Вконтакте» речь зашла о новом ресторане — «Жерарня». Дизайнер отметил, что проекты его совладельца Дениса Иванова — единственные, заслуживающие внимания в Новосибирске, «одном из самых унылых городов».

«До этого все кулинарные открытия в Новосибирске оставляли не самое лучшее впечатление, как и сам город. Даже Академгородок в тысячу раз веселее, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением. Его забыли построить как город, забыли спроектировать городские пространства, забыли поставить красивые здания».

Второй и последний «лучик надежды» в городе — это аэропорт Толмачево, которому команда дизайнера разработала навигацию.

Красноярск же, по мнению дизайнера, «и на вид прекрасен и там очень много вкусных ресторанов, и вообще — кулинарная столица». Именно его пытается догнать Новосибирск, считает Лебедев. Но одной кулинарии недостаточно, потому что людям нужна еще и красота, которой в столице Сибири нет, резюмировал Лебедев.

3 критерия идеального города от Лебедева — соответствует ли Новосибирск
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#Общество#Новосибирск#Благоустройство#Блогер#Артемий Лебедев#Ресторан#Дизайнер#Жерар Депардье#Алёна Рогонова#Денис Иванов
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