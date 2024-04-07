Артемий Лебедев снова жестко «прошелся» по Новосибирску, сравнив его с Красноярском

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Артемий Лебедев снова раскритиковал Новосибирск. Всё началось с того, что в последнем выпуске «Честных новостей» в соцсети «Вконтакте» речь зашла о новом ресторане — «Жерарня». Дизайнер отметил, что проекты его совладельца Дениса Иванова — единственные, заслуживающие внимания в Новосибирске, «одном из самых унылых городов».
«До этого все кулинарные открытия в Новосибирске оставляли не самое лучшее впечатление, как и сам город. Даже Академгородок в тысячу раз веселее, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением. Его забыли построить как город, забыли спроектировать городские пространства, забыли поставить красивые здания».
Второй и последний «лучик надежды» в городе — это аэропорт Толмачево, которому команда дизайнера разработала навигацию.
Красноярск же, по мнению дизайнера, «и на вид прекрасен и там очень много вкусных ресторанов, и вообще — кулинарная столица». Именно его пытается догнать Новосибирск, считает Лебедев. Но одной кулинарии недостаточно, потому что людям нужна еще и красота, которой в столице Сибири нет, резюмировал Лебедев.