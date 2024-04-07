Артемий Лебедев снова жестко «прошелся» по Новосибирску, сравнив его с Красноярском

Красноярск же, по мнению дизайнера, «и на вид прекрасен и там очень много вкусных ресторанов, и вообще — кулинарная столица». Именно его пытается догнать Новосибирск, считает Лебедев. Но одной кулинарии недостаточно, потому что людям нужна еще и красота, которой в столице Сибири нет, резюмировал Лебедев.