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Бастрыкин заинтересовался делом девушки, пропавшей в 2003 году в Новосибирске

Бастрыкин потребовал доложить о деле девушки, пропавшей 20 лет назад после клуба

7 апреля 2024, 10:33
Фото: Евгений Грицков / 1MI

Бастрыкин заинтересовался делом девушки, пропавшей в 2003 году в Новосибирске

Было возбуждено уголовное дело, но расследование было приостановлено. Виновные не найдены, о местонахождении девушки ничего не известно.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у регионального ведомства отчитаться по уголовному делу 20-летней давности об исчезновении жительницы Новосибирска. Инцидент произошел в 2003 году. Девушка не вернулась домой после клуба. Было возбуждено уголовное дело, но расследование было приостановлено. Виновные не найдены, о местонахождении девушки ничего не известно.

4 апреля 2024 года знакомая семьи девушки обратилась в Информационный центр СК РФ. По словам заявительницы, мать пропавшей обладает дополнительной информацией об обстоятельствах пропажи дочери. Но эту информацию в свое время к сведению не приняли.

Бастрыкин поручил руководителю новосибирского СК Евгению Долгалеву доложить, на каком основании было приостановлено расследование.

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#Новосибирск#СК РФ#Александр Бастрыкин#Пропала#Алёна Рогонова
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