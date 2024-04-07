Бастрыкин потребовал доложить о деле девушки, пропавшей 20 лет назад после клуба

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у регионального ведомства отчитаться по уголовному делу 20-летней давности об исчезновении жительницы Новосибирска. Инцидент произошел в 2003 году. Девушка не вернулась домой после клуба. Было возбуждено уголовное дело, но расследование было приостановлено. Виновные не найдены, о местонахождении девушки ничего не известно.
4 апреля 2024 года знакомая семьи девушки обратилась в Информационный центр СК РФ. По словам заявительницы, мать пропавшей обладает дополнительной информацией об обстоятельствах пропажи дочери. Но эту информацию в свое время к сведению не приняли.
Бастрыкин поручил руководителю новосибирского СК Евгению Долгалеву доложить, на каком основании было приостановлено расследование.