Биолог рассказал, как и когда в Новосибирске можно собирать березовый сок

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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В Новосибирске наступает сезон березового сока. Он довольно короткий — длится всего пару недель, поэтому ценителям целебного напитка лучше поторопиться.
Как рассказал Atas.info кандидат биологических наук Алексей Яновский, если потепление продолжится, то собирать сок можно будет уже на следующей неделе.
«Вчера термометры подошли к отметке +20 градусов. Из кленов местами началось соковыделение. Если погода будет устойчиво теплой, в течение недели начнется соковыделение у берез», — говорит биолог.
Собирать сок можно, пока почки не начнут лопаться и из них появятся листочки. Сок более насыщенный и сладкий в первые дни сбора, к концу сокодвижения он становится более разбавленным.
Ученый советует учитывать место сбора. В низинах, болотистых местностях можно получить больше сока, но он будет менее сладким. Предпочтительны экологически чистые территории.
«В Березовой роще собирать сок я бы не советовал. Следует избегать расположенных рядом кладбищ, трасс, свалок».
Для сбора сока нужно выбирать максимально щадящий для дерева способ. Алексей Яновский советует просверлить древесину, вставить желобок — по нему сок будет стекать в бутыль. Объем тары стоит выбрать с запасом — на случай обильного выделения сока. Когда сбор закончен, нужно извлечь желобок, заткнуть отверстие древесной пробкой — веткой подходящего диаметра.