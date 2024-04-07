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Published Сегодня, 06:44

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Природа приходит в движение, в деревья возвращается жизнь

Биолог рассказал, как и когда в Новосибирске можно собирать березовый сок

7 апреля 2024, 06:44
Фото: 1MI
Природа приходит в движение, в деревья возвращается жизнь
Березовый сок — ценный продукт для организма человека. Можно сказать, суперфуд. Его используют при лечении и профилактики анемии, сезонных респираторных инфекций, иммунодефицита.

В Новосибирске наступает сезон березового сока. Он довольно короткий — длится всего пару недель, поэтому ценителям целебного напитка лучше поторопиться.

Когда собирать березовый сок в Новосибирске

Как рассказал Atas.info кандидат биологических наук Алексей Яновский, если потепление продолжится, то собирать сок можно будет уже на следующей неделе.

«Вчера термометры подошли к отметке +20 градусов. Из кленов местами началось соковыделение. Если погода будет устойчиво теплой, в течение недели начнется соковыделение у берез», — говорит биолог.

Собирать сок можно, пока почки не начнут лопаться и из них появятся листочки. Сок более насыщенный и сладкий в первые дни сбора, к концу сокодвижения он становится более разбавленным.

Ученый советует учитывать место сбора. В низинах, болотистых местностях можно получить больше сока, но он будет менее сладким. Предпочтительны экологически чистые территории.

«В Березовой роще собирать сок я бы не советовал. Следует избегать расположенных рядом кладбищ, трасс, свалок».

Как собирать березовый сок

Для сбора сока нужно выбирать максимально щадящий для дерева способ. Алексей Яновский советует просверлить древесину, вставить желобок — по нему сок будет стекать в бутыль. Объем тары стоит выбрать с запасом — на случай обильного выделения сока. Когда сбор закончен, нужно извлечь желобок, заткнуть отверстие древесной пробкой — веткой подходящего диаметра.

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#Общество#Новосибирск#Советы#Здоровье#Деревья#Весна#Алёна Рогонова
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