atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Инцидент произошел около 6:30 7 апреля

На Первомайке в девятиэтажке загорелся мусоропровод. Жильцов спасали пожарные

7 апреля 2024, 05:19
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Инцидент произошел около 6:30 7 апреля

В Новосибирске пожарные спасли жильцов высотки

В девятиэтажке загорелось помещение для сбора мусора. В результате произошло сильное задымление, едкий дым заполнил подъезд.

Утром 7 апреля в Новосибирске загорелось помещение для сбора мусора в девятиэтажном доме на Тернистой улице в Первомайском районе. В результате произошло сильное задымление. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, жителям потребовалась помощь. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания шесть человек.

Также спасатели проверили, есть ли люди в квартирах. Пожар потушили за 10 минут, затем из помещений удалили дым.

Возгорание тушили и устраняли последствия 28 человек при помощи восьми единиц техники. Обошлось без пострадавших.

Площадь пожара составила 5 кв. метровПлощадь пожара составила 5 кв. метров
Площадь пожара составила 5 кв. метров
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Читайте также:
Квартира и пять пять балконов сгорели в Новосибирске при пожаре«Выпрыгивали через окно»: в Новосибирске пожар лишил крова семью с детьмиПосетителей крупного строймагазина эвакуировали в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Спасатели#МЧС#Алёна Рогонова
Подпишитесь
5-летняя жительница Новосибирска признана самой красивой девочкой в России
Сегодня, 04:40
В новосибирской заброшке нашли труп
Сегодня, 05:53
Весна пришла: В Новосибирском зоопарке запустили фонтан — один из первых в городе
Сегодня, 05:04
Локомотив снес автомобиль с железнодорожного переезда в Новосибирской области
Вчера, 08:01
В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
5 апреля, 13:47
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
4 апреля, 09:56
"