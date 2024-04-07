На Первомайке в девятиэтажке загорелся мусоропровод. Жильцов спасали пожарные

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:23
Утром 7 апреля в Новосибирске загорелось помещение для сбора мусора в девятиэтажном доме на Тернистой улице в Первомайском районе. В результате произошло сильное задымление. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, жителям потребовалась помощь. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания шесть человек.
Также спасатели проверили, есть ли люди в квартирах. Пожар потушили за 10 минут, затем из помещений удалили дым.
Возгорание тушили и устраняли последствия 28 человек при помощи восьми единиц техники. Обошлось без пострадавших.