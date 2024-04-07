На Первомайке в девятиэтажке загорелся мусоропровод. Жильцов спасали пожарные

Утром 7 апреля в Новосибирске загорелось помещение для сбора мусора в девятиэтажном доме на Тернистой улице в Первомайском районе. В результате произошло сильное задымление. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, жителям потребовалась помощь. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания шесть человек.