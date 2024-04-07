Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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Updated Сегодня, 03:38
В Новосибирске начали ямочный ремонт Октябрьского моста. Как сообщили в МКУ «Гормост», работы идут в ночное время, чтобы не тормозить трафик. Всего рабочие заменят 3,2 тысячи кв. метров дорожного покрытия. Срок окончания — до 10 апреля.
Сразу после завершения к аналогичным работам приступят на Димитровском мосту. Ямочный ремонт также будут делать ночью, чтобы не создавать помех для автомобилистов. Работать начинают с 23:00.