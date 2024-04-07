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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Сейчас подрядчик заделывает ямы на Октябрьском мосту

Начали ямочный ремонт Октябрьского моста

7 апреля 2024, 03:13
Фото: МКУ «Гормост»
Сейчас подрядчик заделывает ямы на Октябрьском мосту

В Новосибирске идет ямочный ремонт на Октябрьском мосту

Работы идут в ночное время, чтобы не тормозить трафик. Ямочный ремонт закончат к среде, после этого будут заделывать ямы на Димитровском мосту.

В Новосибирске начали ямочный ремонт Октябрьского моста. Как сообщили в МКУ «Гормост», работы идут в ночное время, чтобы не тормозить трафик. Всего рабочие заменят 3,2 тысячи кв. метров дорожного покрытия. Срок окончания — до 10 апреля.

Сразу после завершения к аналогичным работам приступят на Димитровском мосту. Ямочный ремонт также будут делать ночью, чтобы не создавать помех для автомобилистов. Работать начинают с 23:00.

Димитровский мост не будут перекрывать на время ремонта, но скорость ограничат
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