Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео разрухи

На своей официальной странице в соцсети «Вконтакте» вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, отвечая на вопросы комментаторов, заявила, что подрядчик выполнит весной гарантийные работы. Объект еще не принят. Со слов подрядчика, технология не нарушалась. В настоящее время мэрия судится с ним по оплате выполненных работ.