Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео разрухи

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
На днях в мэрии пообещали сдать сквер к осени 2024 года. Но пока сложно с уверенностью говорить, случится ли это. Весной сошел снег, и оказалось, что уложенная плитка «поплыла».
На своей официальной странице в соцсети «Вконтакте» вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, отвечая на вопросы комментаторов, заявила, что подрядчик выполнит весной гарантийные работы. Объект еще не принят. Со слов подрядчика, технология не нарушалась. В настоящее время мэрия судится с ним по оплате выполненных работ.
Новосибирский блогер, создатель паблика «Сибирский наблюдатель» Валерий Котельников посетил Первомайский сквер и запечатлел состояние площадки. Предлагаем посмотреть, во что превратился сквер после зимы.