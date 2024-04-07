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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:34

Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео

Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео разрухи

7 апреля 2024, 11:25
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео

В Новосибирске продолжается благоустройство Первомайского сквера. Оно стартовало весной 2023 года, и с тех пор сроки завершения несколько раз переносили.

На днях в мэрии пообещали сдать сквер к осени 2024 года. Но пока сложно с уверенностью говорить, случится ли это. Весной сошел снег, и оказалось, что уложенная плитка «поплыла».

На своей официальной странице в соцсети «Вконтакте» вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, отвечая на вопросы комментаторов, заявила, что подрядчик выполнит весной гарантийные работы. Объект еще не принят. Со слов подрядчика, технология не нарушалась. В настоящее время мэрия судится с ним по оплате выполненных работ.

Новосибирский блогер, создатель паблика «Сибирский наблюдатель» Валерий Котельников посетил Первомайский сквер и запечатлел состояние площадки. Предлагаем посмотреть, во что превратился сквер после зимы.

Так выглядит Первомайский сквер в апреле-2024. Объект обещают сдать к осени
Видео: Валерий Котельников / vk.com/sib_observer
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