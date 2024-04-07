Первый съедобный гриб обнаружили в Новосибирской области — где его нашли

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Новосибирский биолог Ринат Султанов нашел первый съедобный гриб на фоне схода снега. Шишколюб съедобный был обнаружен грибником 4 апреля в лесах Тогучинского района.
Несмотря на то, что гриб был найден один, обычно шишколюбы растут большими группами. Встречаются уже после схода снега, их находят до лета. Наткнуться на такой гриб можно уже в апреле.
Есть его можно, но наестся — навряд ли. Из-за слишком малого размера большой пищевой ценности гриб не представляет.