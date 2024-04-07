В Новосибирске похолодает до +1 в течение дня 7 апреля

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7 апреля в Новосибирске днем термометры покажут +1…+3 градуса. В течение дня ожидают понижение температуры. Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами будет разгоняться до 14 м/с, по области — до 16 м/с. Обойдется без осадков.
Ночью 8 апреля в Новосибирске -4…-6 градусов, днем — +6…+8 днем. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, без осадков.
Согласно информации сервиса «Гисметео», в середине недели горожан ждет похолодание в дневное время до +1 градуса, снег с дождем.