В Новосибирске похолодает до +1 в течение дня 7 апреля

7 апреля в Новосибирске днем термометры покажут +1…+3 градуса. В течение дня ожидают понижение температуры. Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами будет разгоняться до 14 м/с, по области — до 16 м/с. Обойдется без осадков.