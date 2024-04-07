atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:59

Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

В Новосибирске похолодает до +1 в течение дня 7 апреля

В Новосибирске похолодает до +1 в течение дня 7 апреля

7 апреля 2024, 02:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
После резкого прихода весны погода подкорректировала свои показатели.

7 апреля в Новосибирске днем термометры покажут +1…+3 градуса. В течение дня ожидают понижение температуры. Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами будет разгоняться до 14 м/с, по области — до 16 м/с. Обойдется без осадков.

Ночью 8 апреля в Новосибирске -4…-6 градусов, днем — +6…+8 днем. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, без осадков.

Согласно информации сервиса «Гисметео», в середине недели горожан ждет похолодание в дневное время до +1 градуса, снег с дождем.

В Новосибирске синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на лето-2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Сплошная милота: Новосибирский зоопарк показал питомцев под солнцемНовосибирская область тонет в паводковых водахПервые электросамокаты появились на улицах в апреле 2024
#Общество#Новосибирск#Погода#Похолодание#Весна#Прогноз погоды#Алёна Рогонова
Подпишитесь
5-летняя жительница Новосибирска признана самой красивой девочкой в России
Сегодня, 04:40
В новосибирской заброшке нашли труп
Сегодня, 05:53
Весна пришла: В Новосибирском зоопарке запустили фонтан — один из первых в городе
Сегодня, 05:04
Локомотив снес автомобиль с железнодорожного переезда в Новосибирской области
Вчера, 08:01
В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
5 апреля, 13:47
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
4 апреля, 09:56
"