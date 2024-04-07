В Новосибирской области закрывают компании, но растет количество ИП

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
За два года в Новосибирской области на 5% снизилось количество юридических лиц, а вот индивидуальных предпринимателей, наоборот, стало больше на 14%. Аналитики отмечают, что тенденция — общая для всех регионов. Вести бизнес ИП легче, чем в юрлицам.
В начале 2024 года в регионе зарегистрированы 85 тысяч юрлиц и 90 тысяч ИП, сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на исследование «Контур.Фокус».
В 2023 году зарегистрировали 25,7 тысячи бизнесов, но ИП среди них больше: 20,6 тысячи против 5,1 тысячи юрлиц.
Охотнее всего ИП открывают торговцы одеждой (80% всех участников рынка) и представители бытовых услуг (почти 76%). Детскими товарами также чаще торгуют именно ИП (60%). Такую же долю занимают рекламщики, общепит, перевозчики.