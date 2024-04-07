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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Новосибирской области закрывают компании, но растет количество ИП

В Новосибирской области закрывают компании, но растет количество ИП

7 апреля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Аналитики отмечают, что тенденция — общая для всех регионов. Работать в статусе ИП легче, чем в статусе юридического лица.

За два года в Новосибирской области на 5% снизилось количество юридических лиц, а вот индивидуальных предпринимателей, наоборот, стало больше на 14%. Аналитики отмечают, что тенденция — общая для всех регионов. Вести бизнес ИП легче, чем в юрлицам.

В начале 2024 года в регионе зарегистрированы 85 тысяч юрлиц и 90 тысяч ИП, сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на исследование «Контур.Фокус».

В 2023 году зарегистрировали 25,7 тысячи бизнесов, но ИП среди них больше: 20,6 тысячи против 5,1 тысячи юрлиц.

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Охотнее всего ИП открывают торговцы одеждой (80% всех участников рынка) и представители бытовых услуг (почти 76%). Детскими товарами также чаще торгуют именно ИП (60%). Такую же долю занимают рекламщики, общепит, перевозчики.

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#Бизнес#Экономика#Новосибирск#Предпринимательство#Отчет#Алёна Рогонова
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