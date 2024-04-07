В Новосибирской области закрывают компании, но растет количество ИП

За два года в Новосибирской области на 5% снизилось количество юридических лиц, а вот индивидуальных предпринимателей, наоборот, стало больше на 14%. Аналитики отмечают, что тенденция — общая для всех регионов. Вести бизнес ИП легче, чем в юрлицам.