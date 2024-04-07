В новосибирской заброшке нашли труп

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5 апреля на территории заброшенного здания Первомайского района Новосибирска нашли труп мужчины. Характер смерти устанавливают.
Тело обнаружили во дворе здания, личность погибшего устанавливают, сообщили в региональном ГСУ СК. Неизвестно, сколько времени пролежало тело до того, как его нашли.
В конце марта в новосибирском Краснообске под окнами многоэтажки нашли тело 29-летнего мужчины. Незадолго до этого он уволился с работы курьером. Знакомые положительно отзываются о погибшем, но обращают внимание на проблемы в семье, которые могли повлиять на молодого мужчину.