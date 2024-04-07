В новосибирской заброшке нашли труп

В конце марта в новосибирском Краснообске под окнами многоэтажки нашли тело 29-летнего мужчины. Незадолго до этого он уволился с работы курьером. Знакомые положительно отзываются о погибшем, но обращают внимание на проблемы в семье, которые могли повлиять на молодого мужчину.