Весна пришла: В Новосибирском зоопарке запустили фонтан — один из первых в городе

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В Новосибирском зоопарке после зимы запустили центральный фонтан. Его запускают одним из первых в городе, уточнили в пресс-службе зоопарка. Начало работы фонтанов — один из верных признаков весны.
Предлагаем посмотреть, как преобразился зоопарк с запуском центрального фонтана, но лучше сделать это вживую, во время посещения зоосада. Тем более, что животные проявляют всё большую активность с приходом тепла.
В марте в сквере S7 с фонтана убрали знаковый элемент — глобус. В процессе реконструкции площадки земной шар заменят знаком геотега. В сквере уже обновили пешеходные дорожки, освещение и чашу фонтана.