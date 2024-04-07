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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Новосибирске запустили первый фонтан

Весна пришла: В Новосибирском зоопарке запустили фонтан — один из первых в городе

7 апреля 2024, 05:04
Фото: телеграм-канал Новосибирского зоопарка

В Новосибирске запустили первый фонтан

Запуск фонтанов — один из верных признаков весны. Посмотрите, как преобразился зоопарк с запуском центрального фонтана.

В Новосибирском зоопарке после зимы запустили центральный фонтан. Его запускают одним из первых в городе, уточнили в пресс-службе зоопарка. Начало работы фонтанов — один из верных признаков весны.

Предлагаем посмотреть, как преобразился зоопарк с запуском центрального фонтана, но лучше сделать это вживую, во время посещения зоосада. Тем более, что животные проявляют всё большую активность с приходом тепла.

Видео: телеграм-канал Новосибирского зоопарка

В марте в сквере S7 с фонтана убрали знаковый элемент — глобус. В процессе реконструкции площадки земной шар заменят знаком геотега. В сквере уже обновили пешеходные дорожки, освещение и чашу фонтана.

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#Видео#Фонтан#Новосибирский зоопарк#Весна#Алёна Рогонова
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