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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

13 тысяч новосибирцев сдают квартиры «вчерную». Как с ними борется налоговая?

13 тысяч новосибирцев сдают квартиры «вчерную». Как с ними борется налоговая?

8 апреля 2024, 06:17
Фото: 1MI
Из-за нарушителей налогового законодательства бюджет региона недополучает каждый год 125 млн рублей.

20,3 тысячи жителей региона владеют минимум тремя квартирами, из них 1,1 тысячи — собственники пяти и более квартир. При этом весомая часть — 13 тысяч человек утаивают свой доход, не желая отчислять налоги.

По информации регионального УФНС, на которое ссылается «РБК-Новосибирск», из-за этого бюджет недополучает каждый год 125 млн рублей.

Физлица могут платить НДФЛ по ставке 13% годовых, а могут сэкономить и оформить его как профессиональный доход и отчислять 4% при сдаче физлицам.

Для выявления уклонистов налоговая использует информацию как от органов власти, поставщиков коммунальных услуг, так и от граждан, УК и ТСЖ.

В результате в 2023 году свои доходы задекларировали 3,7 тысячи физлиц. Это в 2 раза больше, чем в 2022 году. Бюджет пополнился на почти 50 млн рублей. Еще 303 индивидуальных предпринимателя используют упрощенное или патентное налогообложение. От них в бюджет поступило почти 30 млн рублей.

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Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске — порядка 28 тысяч рублей. Двухкомнатной — 35 тысяч рублей Трехкомнатной — 40 тысяч рублей, по информации экспертов компании «Мир квартир».

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#Экономика#Новосибирск#Аренда#НДФЛ#Налоговая#ФНС#Алёна Рогонова
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