13 тысяч новосибирцев сдают квартиры «вчерную». Как с ними борется налоговая?

В результате в 2023 году свои доходы задекларировали 3,7 тысячи физлиц. Это в 2 раза больше, чем в 2022 году. Бюджет пополнился на почти 50 млн рублей. Еще 303 индивидуальных предпринимателя используют упрощенное или патентное налогообложение. От них в бюджет поступило почти 30 млн рублей.