13 тысяч новосибирцев сдают квартиры «вчерную». Как с ними борется налоговая?

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
20,3 тысячи жителей региона владеют минимум тремя квартирами, из них 1,1 тысячи — собственники пяти и более квартир. При этом весомая часть — 13 тысяч человек утаивают свой доход, не желая отчислять налоги.
По информации регионального УФНС, на которое ссылается «РБК-Новосибирск», из-за этого бюджет недополучает каждый год 125 млн рублей.
Физлица могут платить НДФЛ по ставке 13% годовых, а могут сэкономить и оформить его как профессиональный доход и отчислять 4% при сдаче физлицам.
Для выявления уклонистов налоговая использует информацию как от органов власти, поставщиков коммунальных услуг, так и от граждан, УК и ТСЖ.
В результате в 2023 году свои доходы задекларировали 3,7 тысячи физлиц. Это в 2 раза больше, чем в 2022 году. Бюджет пополнился на почти 50 млн рублей. Еще 303 индивидуальных предпринимателя используют упрощенное или патентное налогообложение. От них в бюджет поступило почти 30 млн рублей.
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске — порядка 28 тысяч рублей. Двухкомнатной — 35 тысяч рублей Трехкомнатной — 40 тысяч рублей, по информации экспертов компании «Мир квартир».