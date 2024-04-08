Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения волонтера СВО в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после публикации Atas.Info о нападении на активиста, который расклеивал листовки о сборе помощи для бойцов СВО в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Региональное управление ведомства начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе центрального аппарата.
Пострадавший активист рассказывает, что злоумышленники заявили — избиение это месть за уничтожение рекламных материалов Андрея Фрунзе, который числится помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Такие плакаты клеили поверх листовок в поддержку участников спецоперации. По словам местных жителей, назойливая реклама депутатского помощника регулярно появляется по всему микрорайону.
Имя депутата Дмитрия Савельева нередко упоминают в связи с крупным новосибирском застройщиком, группой компаний «Расцветай». Главным бенефициаром ГК «Расцветай» является брат депутата, Владислав Савельев.