Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения волонтера СВО в Новосибирске

Пострадавший активист рассказывает, что злоумышленники заявили — избиение это месть за уничтожение рекламных материалов Андрея Фрунзе, который числится помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Такие плакаты клеили поверх листовок в поддержку участников спецоперации. По словам местных жителей, назойливая реклама депутатского помощника регулярно появляется по всему микрорайону.