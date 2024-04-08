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Пострадавший связывает нападение с помощниками депутата Госдумы

Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения волонтера СВО в Новосибирске

8 апреля 2024, 03:25
Фото: 1MI
Пострадавший связывает нападение с помощниками депутата Госдумы

В Новосибирске Следком расследует избиение волонтера СВО

Скандальный случай, в котором, предположительно, замешаны помощники депутата Госдумы, привлек внимание главы Следственного комитета России

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после публикации Atas.Info о нападении на активиста, который расклеивал листовки о сборе помощи для бойцов СВО в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Региональное управление ведомства начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе центрального аппарата.

Пострадавший активист рассказывает, что злоумышленники заявили — избиение это месть за уничтожение рекламных материалов Андрея Фрунзе, который числится помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Такие плакаты клеили поверх листовок в поддержку участников спецоперации. По словам местных жителей, назойливая реклама депутатского помощника регулярно появляется по всему микрорайону.

Имя депутата Дмитрия Савельева нередко упоминают в связи с крупным новосибирском застройщиком, группой компаний «Расцветай». Главным бенефициаром ГК «Расцветай» является брат депутата, Владислав Савельев.

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#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Следком#СВО#Александр Бастрыкин
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