Болельщик ФК «Новосибирск» на матче сделал возлюбленной предложение

Счастливчика зовут Илья. Он является барабанщиком фан-сектора. На кадрах видно, как мужчина «забил гол» на поле, побежал к своей девушке, опустился на колено, в этот момент к нему приносят цветы и он спрашивает, выйдет ли она за него. Девушка согласилась. После положительного ответа трибуны кричали слово «Горько».