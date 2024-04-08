Болельщик ФК «Новосибирск» на матче сделал возлюбленной предложение

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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7 апреля состоялся матч между ФК «Новосибирск» и «Металлургом», команды из Липецка. Во время перерыва один из болельщиков новосибирской команды сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Трогательный момент клуб опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».
Счастливчика зовут Илья. Он является барабанщиком фан-сектора. На кадрах видно, как мужчина «забил гол» на поле, побежал к своей девушке, опустился на колено, в этот момент к нему приносят цветы и он спрашивает, выйдет ли она за него. Девушка согласилась. После положительного ответа трибуны кричали слово «Горько».
Приятным моментом было то, что команда ФК «Новосибирск» в этот день одержала победу, выиграв со счетом 1:0.
Напомним, ранее мы рассказали, как житель Новосибирска пришел в отпуск после службы в СВО и сделал предложение своей девушке необычным образом: под водой.