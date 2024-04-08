atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:27

Published Сегодня, 01:27

Modified Сегодня, 01:29

Updated Сегодня, 01:29

Девушка дала согласие

Болельщик ФК «Новосибирск» на матче сделал возлюбленной предложение

8 апреля 2024, 01:27
Фото: 1MI
Девушка дала согласие
Футбольный фанат сделал предложение своей возлюбленной во время матча. Девушка не раздумывая дала ответ.

7 апреля состоялся матч между ФК «Новосибирск» и «Металлургом», команды из Липецка. Во время перерыва один из болельщиков новосибирской команды сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Трогательный момент клуб опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео: ФК «Новосибирск»

Счастливчика зовут Илья. Он является барабанщиком фан-сектора. На кадрах видно, как мужчина «забил гол» на поле, побежал к своей девушке, опустился на колено, в этот момент к нему приносят цветы и он спрашивает, выйдет ли она за него. Девушка согласилась. После положительного ответа трибуны кричали слово «Горько».

Приятным моментом было то, что команда ФК «Новосибирск» в этот день одержала победу, выиграв со счетом 1:0.

Напомним, ранее мы рассказали, как житель Новосибирска пришел в отпуск после службы в СВО и сделал предложение своей девушке необычным образом: под водой.

Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирец сделал предложение возлюбленной на игре ХК «Сибирь»Новосибирец сделал предложение своей девушке в Bla Bla Bar
#Спорт#Общество#Видео#Новосибирск#Футбол#Матч#Свадьба#Эмилия Губарева#ФК Новосибирск#Предложение
Подпишитесь
Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео разрухи
Вчера, 11:25
Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой
Вчера, 07:44
Биолог рассказал, как и когда в Новосибирске можно собирать березовый сок
Вчера, 06:44
5-летняя жительница Новосибирска признана самой красивой девочкой в России
Вчера, 04:40
В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
5 апреля, 13:47
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
4 апреля, 09:56
"