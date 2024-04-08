Большегрузам ограничили проезд по Новосибирску — где запрещено ездить с 8 апреля 2024

Запрет на проезд будет действовать с 8 апреля по 19 мая 2024 года. Грузовикам запрещено передвигаться везде, кроме следующих улиц: Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе и Старое шоссе.