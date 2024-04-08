Большегрузам ограничили проезд по Новосибирску — где запрещено ездить с 8 апреля 2024

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:59
Ограничения затрагивают тяжелые грузовые машины, имеющие нагрузку 6 и 7 тонн. Это касается авто, которые возят технологические грузы (бетон, железнодорожные контейнеры и прочее); машин, которые относятся к самоходной технике (автовышка, автокран); перевозящие для строительства или ремонта дорог.
Запрет на проезд будет действовать с 8 апреля по 19 мая 2024 года. Грузовикам запрещено передвигаться везде, кроме следующих улиц: Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе и Старое шоссе.
Напомним, ранее в Новосибирске частично запретили проезд на трех улицах. Связано это с плановым ремонтом. Передвигаться запретили по улицам Доватора, Немировича-Данченко и Римского-Корсакова будет действовать несколько месяцев.