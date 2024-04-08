Бывшего инспектора ДПС судят за взятки за информацию о ДТП

Бывшего инспектора ДПС Алексея Караульского будут судить за взятки. По версии следствия, сотрудник использовал свое служебное положение и передавал информацию о ДТП за деньги. Как сообщает пресс-служба Управление судебного департамента по региону, делал он это регулярно, с 2022 по 2023 год. Известно 66 таких эпизодов. Всего набежала 101 тысяча рублей.