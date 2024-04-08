atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Алексея Караульского обвиняют по ч.3 ст. 290 УК РФ

Бывшего инспектора ДПС судят за взятки за информацию о ДТП

8 апреля 2024, 05:16
Фото: 1MI
Алексея Караульского обвиняют по ч.3 ст. 290 УК РФ

В Новосибирске судят бывшего инспектора ДПС за взятки за информацию о ДТП

В течение года сотрудник передавал информацию об авариях в Новосибирске за вознаграждение.

Бывшего инспектора ДПС Алексея Караульского будут судить за взятки. По версии следствия, сотрудник использовал свое служебное положение и передавал информацию о ДТП за деньги. Как сообщает пресс-служба Управление судебного департамента по региону, делал он это регулярно, с 2022 по 2023 год. Известно 66 таких эпизодов. Всего набежала 101 тысяча рублей.

Караульского обвиняют по ч.3 ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание — штраф до 2 млн рублей или лишение свободы до восьми лет.

Житель Узбекистана дал 200 тысяч рублей взятки — как его наказали
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд задержал третьего обвиняемого в срыве строительства детсада в ТогучинеСуд оставил без изменений приговор экс-преподавателю новосибирского меда за взяткуВ Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным
#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Суд#Взятка#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
Сегодня, 05:17
Не дадим отравить «Жемчужину Сибири»: в Новосибирске митингуют в защиту озера
Сегодня, 04:48
Большегрузам ограничили проезд по Новосибирску — где запрещено ездить с 8 апреля 2024
Сегодня, 02:57
Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео разрухи
Вчера, 11:25
Имя куратора назвал новосибирский террорист из «Крокуса»
Сегодня, 02:27
Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой
Вчера, 07:44
"