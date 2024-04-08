Девочка, изрезавшая одноклассницу, четыре месяца ждет прием к психиатрическую клинику

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Согласно словам пострадавшей девочки, они встретились возле супермаркета и пошли в лес. Изначально она не знала о наличии ножа у своей нападавшей подруги — она скрывала его в перчатках.
Потом нападавшая рассказала, что убить подругу хотела из-за ее красоты еще в 12-летнем возрасте. Но решила повременить, чтобы ответственность не понесли ее родители из-за юного возраста дочери.
Пострадавшая девочка притворилась умирающей, это спасло ей жизнь. Из последних сил она набрала 112. Ее нашли всю истерзанную, из-за повреждения нервов у подростка до сих пор не закрывается один глаз. Реабилитация еще идет.
А что касается нападавшей школьницы? Суд отправил ее под домашний арест. Родители пытались оспорить это решение, но безуспешно. Учится она дистанционно, учителя к ней не приходят.
Уже четыре месяца она ожидает очереди в психиатрическую клинику для экспертизы. Дата еще не назначена, сообщает «КП-Новосибирск».