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Published Сегодня, 04:21

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Нападавшая рассказала, что убить подругу хотела из-за ее красоты еще в 12-летнем возрасте

Девочка, изрезавшая одноклассницу, четыре месяца ждет прием к психиатрическую клинику

8 апреля 2024, 04:21
Фото: 1MI
Нападавшая рассказала, что убить подругу хотела из-за ее красоты еще в 12-летнем возрасте

Изрезавшая подругу новосибирская школьница 4 месяца ждет психэкспертизу

Решение о направлении школьницы в московскую психиатрическую клинику было принято еще перед Новым годом. Уточним, на свою знакомую она напала в октябре-2023.

Согласно словам пострадавшей девочки, они встретились возле супермаркета и пошли в лес. Изначально она не знала о наличии ножа у своей нападавшей подруги — она скрывала его в перчатках.

Потом нападавшая рассказала, что убить подругу хотела из-за ее красоты еще в 12-летнем возрасте. Но решила повременить, чтобы ответственность не понесли ее родители из-за юного возраста дочери.

Пострадавшая девочка притворилась умирающей, это спасло ей жизнь. Из последних сил она набрала 112. Ее нашли всю истерзанную, из-за повреждения нервов у подростка до сих пор не закрывается один глаз. Реабилитация еще идет.

А что касается нападавшей школьницы? Суд отправил ее под домашний арест. Родители пытались оспорить это решение, но безуспешно. Учится она дистанционно, учителя к ней не приходят.

Уже четыре месяца она ожидает очереди в психиатрическую клинику для экспертизы. Дата еще не назначена, сообщает «КП-Новосибирск».

«Тебя накажут»: школьница, изрезавшая одноклассницу в НСО, ждет экспертизу
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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Нападение#Клиника#Школьница#Психиатр#Алёна Рогонова
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