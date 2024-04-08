Грозит ли Новосибирской области масштабное подтопление, как в 2015 году

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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В мае в Сибири случилось мощнейшее наводнение. Тогда уровень воды поднялся до 527 сантиметров. Больше всего были затоплены Первомайский и Советский районы города, а также Новосибирский и Колыванский. Это был второй по счету сильный паводок за историю в Новосибирской области. Первый произошел в 1969 году, когда река Обь также затопила свою прилегающую территорию. За последние годы ближе у береговой части появилось все больше новых дач, а под угрозой находятся тысячи человек и садовых участков.
В этом году МЧС ожидает подтопление в населенных пунктах Кочковского, Карасукского и Краснозерского районов. Их называют самыми проблемными. Вместе с тем, на востоке региона не исключают возможность затопления в районе села Пихтовка, где река Бакса может выйти из берегов. Угроза существует и в других районах области, однако говорить о точном прогнозе еще не время, но и сейчас этот вопрос пугает многих новосибирцев. Так, ледяная вода ранее затопила десятки километров трассы К-17р «Новосибирск-Павлодар». В Кочковском районе вода также затопила дорогу в Казахстане. Сложнее ситуация на 248-м километре трассы, где пришлось организовать движение в обратном направлении для автомобилей. Всего в регионе вода размыла дорогу в 30 местах. В Коченевском районе даже было закрыто два направления движения. Специалисты предрекают, что ситуация станет хуже, когда увеличится уровень воды в реках Тара и Карасук.
На этот вопрос отвечать пока рано. Пик половодья придется на вторую половину апреля, на май и даже начало июня. Как объяснил начальник гидрометцентра Алексей Крутовский на пресс-конференции 4 апреля, об угрозах масштабного подтопления можно будет судить только в последней декаде апреля. Сейчас в регионе введен режим повышенной готовности.