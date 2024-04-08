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Published Сегодня, 08:53

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Чего ждать после прихода тепла

Грозит ли Новосибирской области масштабное подтопление, как в 2015 году

8 апреля 2024, 08:53
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Чего ждать после прихода тепла

Стало известно, грозит ли Новосибирской области подтопление, как в 2015 году

Паводок. От этого слово бросает в дрожь многих жителей Новосибирской области, чьи дома находятся в подтапливаемых населенных пунктах. Сибиряки опасаются наводнения, произошедшее в 2015 году. Ждать ли повторения?

Паводок в 2015 году — самый мощный за всю историю

В мае в Сибири случилось мощнейшее наводнение. Тогда уровень воды поднялся до 527 сантиметров. Больше всего были затоплены Первомайский и Советский районы города, а также Новосибирский и Колыванский. Это был второй по счету сильный паводок за историю в Новосибирской области. Первый произошел в 1969 году, когда река Обь также затопила свою прилегающую территорию. За последние годы ближе у береговой части появилось все больше новых дач, а под угрозой находятся тысячи человек и садовых участков.

Паводка опасаются новосибирцыПаводка опасаются новосибирцы
Паводка опасаются новосибирцы
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Паводок в Новосибирской области 2024 году

В этом году МЧС ожидает подтопление в населенных пунктах Кочковского, Карасукского и Краснозерского районов. Их называют самыми проблемными. Вместе с тем, на востоке региона не исключают возможность затопления в районе села Пихтовка, где река Бакса может выйти из берегов. Угроза существует и в других районах области, однако говорить о точном прогнозе еще не время, но и сейчас этот вопрос пугает многих новосибирцев. Так, ледяная вода ранее затопила десятки километров трассы К-17р «Новосибирск-Павлодар». В Кочковском районе вода также затопила дорогу в Казахстане. Сложнее ситуация на 248-м километре трассы, где пришлось организовать движение в обратном направлении для автомобилей. Всего в регионе вода размыла дорогу в 30 местах. В Коченевском районе даже было закрыто два направления движения. Специалисты предрекают, что ситуация станет хуже, когда увеличится уровень воды в реках Тара и Карасук.

Затопило дорогуЗатопило дорогу
Затопило дорогу
Фото: ТУАД

Ждать ли худшего от паводка

На этот вопрос отвечать пока рано. Пик половодья придется на вторую половину апреля, на май и даже начало июня. Как объяснил начальник гидрометцентра Алексей Крутовский на пресс-конференции 4 апреля, об угрозах масштабного подтопления можно будет судить только в последней декаде апреля. Сейчас в регионе введен режим повышенной готовности.

Паводок 2024: когда талые воды затопят Новосибирскую область
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