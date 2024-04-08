Грозит ли Новосибирской области масштабное подтопление, как в 2015 году

В этом году МЧС ожидает подтопление в населенных пунктах Кочковского, Карасукского и Краснозерского районов. Их называют самыми проблемными. Вместе с тем, на востоке региона не исключают возможность затопления в районе села Пихтовка, где река Бакса может выйти из берегов. Угроза существует и в других районах области, однако говорить о точном прогнозе еще не время, но и сейчас этот вопрос пугает многих новосибирцев. Так, ледяная вода ранее затопила десятки километров трассы К-17р «Новосибирск-Павлодар». В Кочковском районе вода также затопила дорогу в Казахстане. Сложнее ситуация на 248-м километре трассы, где пришлось организовать движение в обратном направлении для автомобилей. Всего в регионе вода размыла дорогу в 30 местах. В Коченевском районе даже было закрыто два направления движения. Специалисты предрекают, что ситуация станет хуже, когда увеличится уровень воды в реках Тара и Карасук.